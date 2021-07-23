23 июля 19:30
Львов --
Мариуполь --
24 июля 17:00
Верес --
Колос --
24 июля 19:30
Шахтер --
Ингулец --
25 июля 17:00
Металлист 1925 --
Рух --
25 июля 19:30
Заря --
Александрия --
25 июля 19:30
Десна --
Черноморец --
26 июля 19:30
Ворскла --
Днепр-1 --
30 июля 19:00
Львов --
Шахтер --
30 июля 21:00
Колос --
Металлист 1925 --
31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
31 июля 19:30
Черноморец --
Днепр-1 --
1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
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Шахтер запустил виртуальную валюту для болельщиков – "угольки". Что на них можно купить?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
23 июля, 18:20
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Дончане запускают бонусную систему для своих поклонников, которые смогут обменивать угольки на клубные сувениры
/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Футбольный клуб Шахтер объявил о старте программы лояльности для болельщиков, которые поддерживают команду на стадионе. Каждый поклонник будет получать виртуальную валюту за посещения матчей в Киеве.

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Бонусы будут представлены в виде угольков, которые можно обменять на уникальные подарки. Среди них – оригинальный значок, скретч-карта болельщика, сертификат в Fan Shop и официальный ужин с делегацией клуба. Ожидается, что этот перечень будет увеличиваться.

Посещая матчи дончан, болельщики получат угольки на свой счет в личном кабинете. За поединки можно получать разное количество угольков. Это зависит от турнира или команды, с которой играет Шахтер.

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В тренде

К примеру, за посещение еврокубкового матча или поединка против Динамо поклонник донецкого клуба получит меньше угольков, чем за поход на игру против Вереса. Детальные правила акции расписаны на официальном сайте дончан.

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