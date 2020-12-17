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УАФ внесла приговоры игрокам "Динамо" и "Зари" за VARовские удаления

17 декабря, 16:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Шепелев и Юрченко пропустят первый весенний тур Премьер-лиги

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев дисквалифицирован на один матч и еще один условно за удаление в поединке против "Колоса" (2:2) в 13-м туре чемпионата Украины. Шепелев был удален во втором тайме после использования системы VAR. Динамовец пропустит первый матч киевлян в Премьер-лиге в 2021 году против "Олимпика" (базовая дата – 13 февраля), сообщается на официальном сайте УАФ.

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Также один матч пропустит полузащитник луганской "Зари" Владлен Юрченко. Он заработал удаление во вчерашнем матче 1/8 Кубка Украины против "Десны" (1:0) и также – после использования VAR. Наказание распространяется на все турниры, поэтому Юрченко пропустит встречу с "Десной", но уже в Премьер-лиге.

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Напомним, что после матча Юрченко не сдерживал эмоций: "Наши судьи – как обезьяны с автоматами". Футболист резко отозвался о применении нашими судьями системы VAR.

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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Владлен Юрченко Владимир Шепелев

Источник: Сегодня|Спорт

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