УАФ внесла приговоры игрокам "Динамо" и "Зари" за VARовские удаления

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев дисквалифицирован на один матч и еще один условно за удаление в поединке против "Колоса" (2:2) в 13-м туре чемпионата Украины. Шепелев был удален во втором тайме после использования системы VAR. Динамовец пропустит первый матч киевлян в Премьер-лиге в 2021 году против "Олимпика" (базовая дата – 13 февраля), сообщается на официальном сайте УАФ.

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Также один матч пропустит полузащитник луганской "Зари" Владлен Юрченко. Он заработал удаление во вчерашнем матче 1/8 Кубка Украины против "Десны" (1:0) и также – после использования VAR. Наказание распространяется на все турниры, поэтому Юрченко пропустит встречу с "Десной", но уже в Премьер-лиге.

Напомним, что после матча Юрченко не сдерживал эмоций: "Наши судьи – как обезьяны с автоматами". Футболист резко отозвался о применении нашими судьями системы VAR.

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