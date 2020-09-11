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"У нас были шансы обыграть "Динамо", но и ничья – как победа": тренер "Десны" – о матче УПЛ

11 сентября, 22:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александр Рябоконь поделился своим видением событий в центральном поединке тура

Без голов завершился стартовый матч второго тура чемпионата Украины: "Динамо" не смогло обыграть "Десну" в Киеве. Теперь оба коллектива набрали по четыре очка и пока что возглавили турнирную таблицу.

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После встречи свои мысли высказал главный тренер "Десны" Александр Рябоконь, который реально оценивает соотношение сил. Его слова приводит официальный сайт "Динамо":

"Это была сложная игра, особенно во втором тайме. "Динамо" владело территорией и мячом. То, что нам удалось сыграть вничью, расцениваю как положительный результат, поскольку на этот раз, в отличие от наших предыдущих встреч, "Динамо" владело ощутимым преимуществом.

По сегодняшней игре ничья для нас равносильна победе. Ничья с киевским "Динамо" на выезде для нашего довольно-таки скромного клуба – положительный результат. Были и шансы на победу: и в первом тайме, и в конце второго была пара атак, которые можно было использовать. Однако нам не хватало скорости, тяжеловато выглядели. Как команда в целом, так и наши скоростные футболисты: Калитвинцев, Филиппов, Картушов. Не хватало Мудрика, на которого мы рассчитывали. К сожалению, он получил повреждение. Не хватало скорости, чтобы потерроризировать оборону "Динамо".

Читайте также: Луческу считает, что "Динамо" для победы над "Десной" не хватило удачи.

Смотрите, как "Десна" обыгрывала "Зарю" в матче чемпионата Украины в августе:

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Все подробности в спецтеме Первая осечка Луческу

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