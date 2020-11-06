У "Динамо" очередная потеря: коронавирусом заразился "новый Шевчекнко"

Нападающий не сыграет с "Шахтером" в чемпионате Украины

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга заразился коронавирусом. Об этом сообщает Telegram канал "Тайны футбола". Официального сообщения от клуба пока не поступало.

Реклама

В среду Супряга отыграл 71 минуту в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:2), в котором не сумел реализовать выход один на один с Марком-Андре тер Стегеном.

Если диагноз форварда подтвердится, он пропустит матч против донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины в ближайшее воскресенье, а также не сможет прибыть в расположение сборной Украины на товарищеский матч с Польшей и поединки Лиги наций со Швейцарией и Германией.

В тренде "Круто!" Зеленский семью словами отреагировал на победу Усика

Добавим, что из-за коронавируса матч против "Барселоны" пропустило 13 игроков основного состава "Динамо". В обойме команды Мирчи Луческу остался только 18-летний голкипер Руслан Нещерет, ставший в итоге героем встречи с каталонцами.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама