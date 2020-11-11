У "Динамо" минус один игрок с COVID-19. Первым из карантина выйдет Денис Бойко

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко вылечился от коронавируса. Об этом голкипер сообщил на своей странице в Instagram. Негативный тест Бойко пришелся очень кстати, ведь сегодня позитивный тест сдал Руслан Нещерет, последний вратарь, остававшийся в распоряжении Мирчи Луческу.
"Наконец-то мой ПЦР Тест негативный! Всем крепкого здоровья! Берегите себя, своих близких и окружающих!", – написал Бойко и прикрепил фото из больницы.
Напомним, что до недавнего времени в расположении "Динамо" было 13 игроков с положительным тестом на COVID-10. Помимо Бойко, это – Цитаишвили, Гармаш, Дуэлунд, Караваев, Бэлуцэ, Шапаренко, Бущан, Миколенко, Супряга, Леднев, Шепелев и Попов.
Смотрите, как "Динамо" играло с "Барселоной" в Лиге чемпионов:
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