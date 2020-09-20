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У Царя офсайды не считаются: "Колос" с нечестным голом обыграл во Львове "Рух"

20 сентября, 21:40

Олег Люлька Олег Люлька

Селяне испортили дебют "Руху" на "Арене Львов", при этом первый мяч забили после "вне игры" у Селезнева

Первый домашний матч в Премьер-лиге для дебютанта чемпионата Украины львовского "Руха" завершился неудачей. "Желто-черные" на "Арене-Львов" проиграли сельскому "Колосу" со счетом 1:2. Таким образом команда из Ковалевки, на днях сенсационно обыгравшая в Лиге Европы "Арис", продолжает свою победную поступь.

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Оба мяча в ворота "Руха" у "Колоса" забил 27-летний нападающий Евгений Морозко. На 4-й минуте он открыл счет ударом в пустые ворота после скидки от звездного новичка селян Селезнева. При этом, правда, Селя находился в офсайде, но судьи закрыли глаза на положение "вне игры" у Царя.

А на 20-й минуте все тот же Морозко отличился ударом головой, сумев зависнуть в воздухе подобно Криштиану Роналду.

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Все, на что хватило "Рух", это гол престижа на 90+5 минуте. Голкипер "Колоса" Волынец сумел отбить пенальти в исполнении Кондракова, но первым на добивании оказался Ростислав Русин.

"Рух" – "Колос" – 1:2
Голы: Р. Русин, 90+5 – Морозко, 4, 20
"Рух": Бандура – Стаменкович, Дуць (Кухарук, 46), Парамонов – Копина (Р. Русин, 88), Глига, Мартынюк, Заставный – Мысык (Кондраков, 72) – Кухаревич, Эрнест (Климчук, 46)
"Колос": Волынец – Кравченко, Максименко (Петров, 46), Гавриш, Черноморец – Ильин, Милько – Морозко (Антюх, 85), Ориховский (Смирный, 76), Костышин – Селезнев (Исаенко, 76)
Предупреждения: Стаменкович, Заставный, Кухаревич – Милько, Ориховский, Черноморец, Костышин

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Таким образом после трех туров "Рух" делит последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины с земляками из ФК "Львов". У обоих клубов – ноль набранных очков, но при этом – по одной игре в запасе.

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видео голов чемпионат Украины Евгений Селезнев Колос Ковалевка Рух Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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