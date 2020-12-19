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Тягали ночью щуку: футболисты "Динамо" устроили зимнюю рыбалку

19 декабря, 19:36

Елена Павлова Елена Павлова

Виталий Миколенко вместе со своими партнерами рыбачит зимой

Не все украинские футболисты решили проводить отпуск в жарких странах. Защитник "Динамо" Виталий Миколенко вместе со своими партнерами по киевской команде побывал на зимней рыбалке. Компанию Виталию составили Даниил Сухоручко, Вадим Мащенко и Богдан Билошевский. Ранее УАФ вынесла приговоры "Динамо" и "Заре" за VARовские удаления.

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В своем Instagram Миколенко опубликовал фото с поездки на водоем, а также похвастался своим уловом. Несмотря на низкую температуру, игроки рыбачили и ночью.

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Ранее игроки "Динамо" сходили в сауну с раками. Попариться одной компанией выбрались Денис Попов, Богдан Леднев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили и Владислав Дубинчак, который принадлежит киевскому клубу, а на правах аренды выступает за "Днепр-1".

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Игроки "Динамо" в сауне

Игроки "Динамо" в сауне / Фото: Instagram

Добавим, что в Мексике в эти дни отдыхает лидер киевской команды Виктор Цыганков, а также его партнер по "Динамо" Денис Бойко. Голкипер киевлян перебрался туда из США.

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Смотрите, как Миколенко забивал в еврокубках

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отпуск рыбалка Динамо Киев Виталий Миколенко
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