Тягали ночью щуку: футболисты "Динамо" устроили зимнюю рыбалку

Не все украинские футболисты решили проводить отпуск в жарких странах. Защитник "Динамо" Виталий Миколенко вместе со своими партнерами по киевской команде побывал на зимней рыбалке. Компанию Виталию составили Даниил Сухоручко, Вадим Мащенко и Богдан Билошевский. Ранее УАФ вынесла приговоры "Динамо" и "Заре" за VARовские удаления.
В своем Instagram Миколенко опубликовал фото с поездки на водоем, а также похвастался своим уловом. Несмотря на низкую температуру, игроки рыбачили и ночью.
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Ранее игроки "Динамо" сходили в сауну с раками. Попариться одной компанией выбрались Денис Попов, Богдан Леднев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили и Владислав Дубинчак, который принадлежит киевскому клубу, а на правах аренды выступает за "Днепр-1".
Добавим, что в Мексике в эти дни отдыхает лидер киевской команды Виктор Цыганков, а также его партнер по "Динамо" Денис Бойко. Голкипер киевлян перебрался туда из США.
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