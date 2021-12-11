Туманная ничья: Верес поделил очки с Рухом в западно-украинском дерби

Верес не сумел удержать победу в матче с Рухом и сыграл вничью 1:1 в битве середняков чемпионата
Верес vs Рух / Фото: официальный сайт УПЛ
В субботу, 11 декабря, в матче 18-го тура чемпионата Украины встречались Верес и Рух.
Хозяева поля два матча подряд уходили с поля без забитого мяча, а львовяне не пропускали голов в двух последних играх.
Первый тайм обе команды присматривались друг к другу и не хотели рисковать. Создавалось впечатление, что соперники не видят ворот в тумане луцкого "Авангарда".
Вторую половину игры команды провели значительно активнее. На 62-й минуте матча форвард Вереса Шестаков обыграл Романа и отдал передачу на Панасенко. Полузащитник ровенской команды не сплоховал – 1:0.
Подопечные Кучука не собирались на минорной ноте завершать зимнюю часть чемпионата и всеми силами старались изменить счет в поединке.
В самом конце встречи удача улыбнулась львовской команде. Защитник Вереса Солдат сфолил на Притуле и арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев. Удар Климчука Когут не сумел парировать – 1:1.
ОБЗОР МАТЧА
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
Верес – Рух – 1:1
Голы: Панасенко, 62 – Климчук, 82 (пен.)
Верес: Когут – Солдат, Гончаренко, Мирошник, С. Шестаков – Петько, Кучеров – Г. Пасич, Панасенко (Гегедош, 64), Дахновский (Е. Пасич, 64) – Сергийчук (М. Шестаков, 64).
Рух: Панькив – Роман, Белый, Дидык, Сыч – Сапуга, Федорчук – Бойчук (Мысык, 67), Таллес (Притула, 79), Альваренга (Рунич, 67) – Климчук.
Верес сохранил за собой восьмое место, по крайней мере до воскресенья. Рух набрал в осенней части чемпионата 18 очков и остался на 11-м месте таблицы.
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