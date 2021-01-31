Тренировка в очках: ноу-хау вратарей "Шахтера" перед спаррингом с "Црвеной Звездой"

В воскресенье "Шахтер" проведет первый контрольный матч на сборе в турецком Белеке. Соперником чемпиона Украины будет сербская "Црвена Звезда" – участник плей-офф Лиги Европы. Встреча начнется в 16:00. А перед этим "горняки" провели необычное занятие для своих голкиперов.

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Стражи ворот "Шахтера" во время тренировки в солнечную погоду решили примерить специальные очки. Выглядело забавно, и возникало впечатление, что киперы пытаются отбивать мячи вслепую. Пока что неизвестно, насколько нововведение облегчило или усложнило вратарям их работу.

Напомним, "Шахтер" взял на сборы в Белек 31 футболиста, в том числе четверых вратарей.

Поединок с "Црвеной Звездой" в прямом покажет телеканал "Shakhtar TV". А вот спарринг со словенской "Мурой" отменили из-за вспышки коронавируса в лагере потенциального соперника. Также в планах "горняков" встречи со словацким "Слованом" и грузинским "Локомотивом" – 3 и 5 февраля соответственно.

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На днях футболист "Шахтера" показал, кто ему снится, и рассказал о будущем детей.

Вспомним, как "Шахтер" обыгрывал "Реал" в Лиге чемпионов:

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