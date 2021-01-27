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Тремя "переселенцами" больше: украинские футбольные клубы меняют домашние стадионы

27 января, 18:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Минай", "Мариуполь" и "Десна" временно переезжают в другие города

Необычно ранний старт второй части чемпионата Украины по футболу добавляет клубам проблем. Домашние арены некоторых из них не готовы принять матчи и прогревать газон, поэтому сразу три команды домашние встречи будут проводить в других городах. Тем временем, в Украине завершили самый скандальный трансфер зимы.

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О проблемах "Миная", "Десны" и "Мариуполя" на своей страничке в Facebook рассказал шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько.

  1. "Десна", которая пробовала силы в еврокубках, не сможет играть в Чернигове из-за проблем, которые у клуба назрели в руководством стадиона. Сложностей добавляет дорогой подогрев поля. Поэтому парни Александра Рябоконя в качестве домашнего выбрали поле... в Киеве. Интересно, что на стадионе имени Лобановского будет играть домашние матчи и донецкий "Олимпик", а также, возможно, само "Динамо"!
  2. В Мариуполе не успевают завершить ремонт футбольного поля, который делается за счет города, и включить подгорев. Поэтому подопечные Остапа Маркевича две первые домашние встречи 2021 года договорились провести в Запорожье на "Славутич-Арене".
  3. Та же история с подогревом выгнала со стадиона "Авангард" в Ужгороде закарпатский "Минай". На формально домашние встречи команде Василия Кобина придется ездить на столичный УТК имени Банникова!

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Пока что не определился с домашним полем на ближайшее время "Ингулец", но за подогрев явно где-то придется платить тысячи долларов. Так что количество клубов, которые будут играть "домашние" матчи на чужих полях, пригодных для футбола, растет.

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