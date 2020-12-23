ТОП-5 судейских ошибок первого круга УПЛ: от мифического офсайда до "слепого" VAR

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня подводит судейские итоги первой половины сезона украинской Премьер-лиги. ТОП-5 судейских ошибок в первой половине сезона 2020/21 – в фокусе известного футбольного эксперта.

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1. 3-й тур, "Заря" – "Шахтер" – 2:2

Виталий Романов поставил пенальти в ворота "Шахтера" за обычную игровую борьбу. Отличный и зрелищный матч был омрачен не самым понятным судейским решением. При счете 1:1 Виталий Романов усмотрел нарушение со стороны Степаненко на Кабаеве. Контакт между игроками был, но это был контакт корпус-в-корпус. Степаненко не бил соперника ногой, ни хватал его руками. Это был обычный игровой момент, без нарушений. И если фиксировать подобные фолы, то свисту арбитра не будет конца.

2. 5-й тур, "Колос" – "Мариуполь" – 1:0

Виктор Копиевский назначил пенальти в ворота "Мариуполя" за фол до штрафной площадки. Матч, в котором ничто не предвещало жарких споров, закончился оглушительным скандалом с Виктором Копиевским в главной роли. На 94-й минуте, при счете 0:0, арбитр назначил пенальти за фол Сагуткина на Ильине, который был почти… в метре! от линии штрафной. Примечательно, что арбитр сразу зафиксировал фол, но на "точку" показал после паузы, получив подсказку от бокового арбитра. Показалось, что Копиевский не рассмотрел, в какой именно точке поля произошло нарушение, до или внутри штрафной. Он доверился мнению лайнсмена, который, как оказалось, его подвел. Коллективная ошибка арбитров, которая подарила "Колосу" победу.

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3. 9-й тур, "Десна" – "Минай" – 1:0

Бригада Романа Блавацкого засчитала победный гол "Десны" из очевидного офсайда. Для Романа Блавацкого это был первый матч в УПЛ и проводил он его практически безупречно, но только до 80-й минуты. В одном из эпизодов Будковский результативно замкнул прострел Конопли с фланга и, как оказалось позже, принес своей команде победу. Вот только сделал он это из очевидного офсайда. Форвард "Десны" явно находился ближе к воротам "Миная", чем последний защитник, но при развитии атаки, боковой арбитр не успел занять правильную позицию, упустив из виду реальную расстановку игроков в момент последней паса. И, в итоге, принял неверное решение, досматривая этот эпизод фактически со спины Будковского. Так что ассистент серьезно подвел своих коллег. Эта ошибка стала роковой для "Миная" и его фанов в этой игре.

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4. 12-й тур, "Львов" – "Ингулец" – 1:1

Бригада Ярослава Козыка не засчитала чистый гол "Ингульца" из-за мифического офсайда. Снова ошибка не столько главного арбитра, сколько бокового, но она была намного грубее, чем в предыдущем случае. Лайнсмен увидел офсайд у Коваленко, который забил гол абсолютно правильно, ведь два игрока "Львова" были ближе к своим воротам. Но арбитр, почему-то гол отменил и зафиксировал офсайд! Вне игры не было и в помине, ни у Ситчинавы, отдавшего голевой пас, ни до этого у Запорожца. Еще более странным это решение выглядит потому, что лайнсмен находился на хорошей позиции и четко видел все от начала и до конца. Почему он принял решение об офсайде в такой простой ситуации понять невозможно. В итоге именно этого отмененного гола не хватило "Ингульцу" для победы.

5. 13-й тур, "Динамо" – "Колос" – 2:2

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Игорь Пасхал в поле и Николай Балакин на VAR не смогли рассмотреть чистую игру в мяч Евгения Селезнева и назначили пенальти в ворота "Колоса". Самый скандальный матч первого круга стал таковым во многом из-за плохого арбитража Игоря Пасхала. Он был непоследователен, принимал неоднозначные решения и полностью потерял контроль над игрой. Этот ТОП судейских ошибок можно было бы составить только из его одних ошибок в этом матче. Но выбираем самую результативную. Во втором тайме, при счете 0:1 в пользу "Колоса", арбитр усмотрел нарушение правил в штрафной гостей со стороны Селезнева на Миколенко. Евгений действительно ударил оппонента по ноге, но перед этим сыграл в мяч. Форвард "Колоса" чисто выбил мяч и лишь потом, по инерции, ударил Миколенко, который тоже пытался сыграть в мяч. Здесь и не пахло нарушением. Странно, что Николай Балакин, работавший на VAR, не смог этого рассмотреть, поскольку в послематчевом обзоре транслятора этот момент был прекрасно виден.

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