ТОП-5 арбитров УПЛ, которые нас удивили: разбор от Метревели

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня подводит судейские итоги первой половины сезона украинской Премьер-лиги. ТОП-5 арбитров, которые удивили нас качеством судейства, – в фокусе известного футбольного эксперта

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ИГОРЬ ПАСХАЛ

Из Пасхала в этом сезоне, кажется, хотят сделать арбитра-звезду. Он получил наибольшее количество назначений на матчи первого круга – восемь. В пяти из этих матчей играли либо "Динамо", либо "Шахтер". То есть Пасхалу доверяли статусные матчи. К сожалению, нельзя сказать, что он это доверие оправдал в полной мере.

Уже очевидно, Пасхал не может работать под высоким давлением. Если матч идет спокойно – он справляется с работой. Но когда эмоции накаляются – он теряет контроль над игрой. Начинается либо ненужное размахивание карточками, либо появляется страх в решении спорных эпизодов.

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Ошибался в этом сезоне Пасхал много. В матче "Александрии" и "Днепра-1" он назначил ошибочный штрафной, с которого александрийцы забили гол. Команда из Днепра пострадала от его действий и в матче с "Минаем", когда в их ворота был назначен сомнительный пенальти. А грустным бенефисом арбитра стал матч "Динамо" и "Колоса". Даже с работающим на матче VAR Пасхал умудрился допустить три грубейшие ошибки. Удаление Максименко, пенальти в ворота "Колоса" за якобы фол Селезнева и гол Цыганкова с добивания после удара Вербича, который находился в офсайде – все эти решения прямо повлияли на исход игры. Иначе, как провалом, такой арбитраж не назовешь. Да, и еще забыл удалить главного тренера "Динамо", за некорректное поведение. Если бы чемпионат не ушел на зимний перерыв – вряд ли бы мы увидели Пасхала на поле ближайшие 4-5 туров. А так у арбитра есть время поработать над своими ошибками и стать лучше. Надеемся, он этим воспользуется.

ВИТАЛИЙ РОМАНОВ

Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

Романова заслуженно можно считать лучшим арбитром прошлого сезона. Он отработал наибольшее количество матчей, практически не ошибался и был очень уверен в себе. К помощи VAR Виталий прибегал крайне редко. Тем грустнее, что в этом сезоне арбитру не удается показывать свой уровень.

Романов стал получать меньше назначений на матчи и чаще ошибаться. Плюс он стал слишком грешить демонстрацией карточек. Романов всегда показывал много предупреждений, но в этом сезоне ситуация порой доходит до абсурда. В начале матча последнего тура между "Александрией" и "Зарей" практически каждый фол карался желтой карточкой. Кабаеву в итоге это стоило удаления. Его первая желтая карточка была слишком натянутой.

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Еще один промах Романова – не совсем верная, рекомендуемая IFAB трактовка моментов, как, например, в матче "Колоса" и "Десны". Арбитр назначил пенальти в ворота коваливцев за игру рукой их защитника. Проблема в том, что рука футболиста в том эпизоде находилась в естественном положении, расстояние до мяча было небольшим, и мяч вообще летел от ворот, потому что его кулаками выбил вратарь "Колоса". Формально, мяч попал в руку. Но фактически, куда мог деть эту руку защитник "Колоса"? Он же не может выпрыгивать вверх с руками по швам.

Хочется верить, что за время зимнего перерыва Романов вернет свою прошлогоднюю форму и снова предстанет перед нами надежным и профессиональным арбитром.

ВИКТОР КОПИЕВСКИЙ

Виктор Копиевский / Фото: Dynamo.kiev.ua В тренде Тело Марадоны задумали выкопать и поместить в мавзолей спустя три недели после смерти

В 2019 году его назвали лучшим арбитром Украины, а в текущем сезоне он получил назначения всего на 4 матча, в двух из которых допустил грубые ошибки. Увы, но уровень арбитража Виктора Копиевского, похоже, стремительно идет вниз. Арбитр отметился крайне нелогичным решением в матче "Динамо" и "Львова", когда защитник львовян Михоуби за фол в собственной штрафной получил вторую желтую карточку, но вместо пенальти почему-то был назначен свободный удар для Львова. Чем руководствовался арбитр при принятии этого решения – непонятно. Как и непонятно, почему он решил доверять ассистенту больше, чем собственным глазам. Ошибка в матче "Колоса" и "Мариуполя" случилась во многом из-за полного доверия лайнсмену, хотя Копиевский должен был видеть момент нарушения сам. После этого матча арбитр не получал назначения 4 тура подряд.

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Теперь у Копиевского есть время, чтобы все обдумать и вновь повернуть карьеру на правильный путь.

ЮРИЙ ИВАНОВ

Арбитр Юрий Иванов / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Летом Иванов угодил в крупный скандал. Его обвинили в предвзятом судействе на финише Первой лиги и даже избили. По крайне мере так утверждал сам арбитр. В УПЛ таких ситуаций с участием Иванова не было, но качество его арбитража оставляло желать лучшего.

В матче "Днепра-1" и "Ворсклы" арбитр проявил удивительную последовательность. Нарисовав абсолютно глупое удаление в составе "Днепра-1", он, видимо, решил искупить свою вину и всего через пару минут нарисовал не менее глупую красную карточку для игрока "Ворсклы". А вот в матче все той же "Ворсклы", но уже с "Динамо", последовательность арбитра почему-то испарилась. В первом тайме Иванов не поставил чистый пенальти в ворота полтавчан из-за того, что игрок "Динамо" залез перед этим в офсайд. Это было верным решением и с ним нужно соглашаться. Но во втором тайме Иванов почему-то не обратил внимания на офсайд у игрока "Ворсклы", который предшествовал удалению в составе киевлян. Арбитру точно стоит добавить последовательности своему стилю арбитража. Правильной последовательности, а не желания компенсировать свои ошибки другими ошибками, но уже в сторону пострадавшей команды.

АЛЕКСЕЙ ДЕРЕВИНСКИЙ

Этот разбор хочется закончить на мажорной ноте. Поэтому стоит отметить Алексея Деревинского, который удивил со знаком плюс. Молодой арбитр дебютировал в УПЛ в концовке прошлого сезона, проведя один матч. В этом сезоне он пока получил три назначения и безошибочно провел все три матча. Хотя поводы ошибиться у него были. В последнем матче при его арбитраже, "Олимпик" и "Львов" постоянно пытались спровоцировать рефери на назначение пенальти. Деревинский ни разу не ошибся, четко разобравшись во всех эпизодах.

В действиях рефери чувствуется уверенность и полное отсутствие мандража. Конечно, он пока не получал назначения на матчи с участием лидеров украинского футбола, ответственность в которых всегда выше, но хочется верить, что в ближайшее время Деревинского начнут привлекать к такому типу матчей. Однако при этом не стоит спешить с продвижением молодого рефери. Его карьера в УПЛ должна развиваться постепенно. И ее начало можно считать успешным.

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