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ТОП-5 арбитров УПЛ, которые нас удивили: разбор от Метревели

24 декабря, 13:16

Михаил Метревели Михаил Метревели

В рейтинг футбольного эксперта вошли Пасхал, Романов, Копиевский, Иванов и Деревинский

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня подводит судейские итоги первой половины сезона украинской Премьер-лиги. ТОП-5 арбитров, которые удивили нас качеством судейства, – в фокусе известного футбольного эксперта

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ИГОРЬ ПАСХАЛ

Из Пасхала в этом сезоне, кажется, хотят сделать арбитра-звезду. Он получил наибольшее количество назначений на матчи первого круга – восемь. В пяти из этих матчей играли либо "Динамо", либо "Шахтер". То есть Пасхалу доверяли статусные матчи. К сожалению, нельзя сказать, что он это доверие оправдал в полной мере.

Уже очевидно, Пасхал не может работать под высоким давлением. Если матч идет спокойно – он справляется с работой. Но когда эмоции накаляются – он теряет контроль над игрой. Начинается либо ненужное размахивание карточками, либо появляется страх в решении спорных эпизодов.

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Ошибался в этом сезоне Пасхал много. В матче "Александрии" и "Днепра-1" он назначил ошибочный штрафной, с которого александрийцы забили гол. Команда из Днепра пострадала от его действий и в матче с "Минаем", когда в их ворота был назначен сомнительный пенальти. А грустным бенефисом арбитра стал матч "Динамо" и "Колоса". Даже с работающим на матче VAR Пасхал умудрился допустить три грубейшие ошибки. Удаление Максименко, пенальти в ворота "Колоса" за якобы фол Селезнева и гол Цыганкова с добивания после удара Вербича, который находился в офсайде – все эти решения прямо повлияли на исход игры. Иначе, как провалом, такой арбитраж не назовешь. Да, и еще забыл удалить главного тренера "Динамо", за некорректное поведение. Если бы чемпионат не ушел на зимний перерыв – вряд ли бы мы увидели Пасхала на поле ближайшие 4-5 туров. А так у арбитра есть время поработать над своими ошибками и стать лучше. Надеемся, он этим воспользуется.

ВИТАЛИЙ РОМАНОВ

Арбитр Виталий Романов

Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

Романова заслуженно можно считать лучшим арбитром прошлого сезона. Он отработал наибольшее количество матчей, практически не ошибался и был очень уверен в себе. К помощи VAR Виталий прибегал крайне редко. Тем грустнее, что в этом сезоне арбитру не удается показывать свой уровень.

Романов стал получать меньше назначений на матчи и чаще ошибаться. Плюс он стал слишком грешить демонстрацией карточек. Романов всегда показывал много предупреждений, но в этом сезоне ситуация порой доходит до абсурда. В начале матча последнего тура между "Александрией" и "Зарей" практически каждый фол карался желтой карточкой. Кабаеву в итоге это стоило удаления. Его первая желтая карточка была слишком натянутой.

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Еще один промах Романова – не совсем верная, рекомендуемая IFAB трактовка моментов, как, например, в матче "Колоса" и "Десны". Арбитр назначил пенальти в ворота коваливцев за игру рукой их защитника. Проблема в том, что рука футболиста в том эпизоде находилась в естественном положении, расстояние до мяча было небольшим, и мяч вообще летел от ворот, потому что его кулаками выбил вратарь "Колоса". Формально, мяч попал в руку. Но фактически, куда мог деть эту руку защитник "Колоса"? Он же не может выпрыгивать вверх с руками по швам.

Хочется верить, что за время зимнего перерыва Романов вернет свою прошлогоднюю форму и снова предстанет перед нами надежным и профессиональным арбитром.

ВИКТОР КОПИЕВСКИЙ

Виктор Копиевский

Виктор Копиевский / Фото: Dynamo.kiev.ua

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В 2019 году его назвали лучшим арбитром Украины, а в текущем сезоне он получил назначения всего на 4 матча, в двух из которых допустил грубые ошибки. Увы, но уровень арбитража Виктора Копиевского, похоже, стремительно идет вниз. Арбитр отметился крайне нелогичным решением в матче "Динамо" и "Львова", когда защитник львовян Михоуби за фол в собственной штрафной получил вторую желтую карточку, но вместо пенальти почему-то был назначен свободный удар для Львова. Чем руководствовался арбитр при принятии этого решения – непонятно. Как и непонятно, почему он решил доверять ассистенту больше, чем собственным глазам. Ошибка в матче "Колоса" и "Мариуполя" случилась во многом из-за полного доверия лайнсмену, хотя Копиевский должен был видеть момент нарушения сам. После этого матча арбитр не получал назначения 4 тура подряд.

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Теперь у Копиевского есть время, чтобы все обдумать и вновь повернуть карьеру на правильный путь.

ЮРИЙ ИВАНОВ

Арбитр Юрий Иванов

Арбитр Юрий Иванов / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Летом Иванов угодил в крупный скандал. Его обвинили в предвзятом судействе на финише Первой лиги и даже избили. По крайне мере так утверждал сам арбитр. В УПЛ таких ситуаций с участием Иванова не было, но качество его арбитража оставляло желать лучшего.

В матче "Днепра-1" и "Ворсклы" арбитр проявил удивительную последовательность. Нарисовав абсолютно глупое удаление в составе "Днепра-1", он, видимо, решил искупить свою вину и всего через пару минут нарисовал не менее глупую красную карточку для игрока "Ворсклы". А вот в матче все той же "Ворсклы", но уже с "Динамо", последовательность арбитра почему-то испарилась. В первом тайме Иванов не поставил чистый пенальти в ворота полтавчан из-за того, что игрок "Динамо" залез перед этим в офсайд. Это было верным решением и с ним нужно соглашаться. Но во втором тайме Иванов почему-то не обратил внимания на офсайд у игрока "Ворсклы", который предшествовал удалению в составе киевлян. Арбитру точно стоит добавить последовательности своему стилю арбитража. Правильной последовательности, а не желания компенсировать свои ошибки другими ошибками, но уже в сторону пострадавшей команды.

АЛЕКСЕЙ ДЕРЕВИНСКИЙ

Этот разбор хочется закончить на мажорной ноте. Поэтому стоит отметить Алексея Деревинского, который удивил со знаком плюс. Молодой арбитр дебютировал в УПЛ в концовке прошлого сезона, проведя один матч. В этом сезоне он пока получил три назначения и безошибочно провел все три матча. Хотя поводы ошибиться у него были. В последнем матче при его арбитраже, "Олимпик" и "Львов" постоянно пытались спровоцировать рефери на назначение пенальти. Деревинский ни разу не ошибся, четко разобравшись во всех эпизодах.

В действиях рефери чувствуется уверенность и полное отсутствие мандража. Конечно, он пока не получал назначения на матчи с участием лидеров украинского футбола, ответственность в которых всегда выше, но хочется верить, что в ближайшее время Деревинского начнут привлекать к такому типу матчей. Однако при этом не стоит спешить с продвижением молодого рефери. Его карьера в УПЛ должна развиваться постепенно. И ее начало можно считать успешным.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
13
9
3
1
25
10
15
30
Забитые 25
Пропущеные 10
Разница 15
Результаты последних матчей: Н В В В П
2
Шахтер Шахтер Шах
13
8
5
0
30
11
19
29
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
13
6
5
2
18
11
7
23
Забитые 18
Пропущеные 11
Разница 7
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
ЗаряЗаряЗар
12
5
5
2
23
10
13
20
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н Н
5
ВорсклаВорсклаВор
13
5
5
3
17
10
7
20
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П П В Н
6
КолосКолосКол
13
4
6
3
18
16
2
18
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н Н П В
7
ОлимпикОлимпикОли
12
5
2
5
20
20
0
17
Забитые 20
Пропущеные 20
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В П Н В
8
АлександрияАлександрияАле
13
4
4
5
19
18
1
16
Забитые 19
Пропущеные 18
Разница 1
Результаты последних матчей: П Н Н Н В
9
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
14
19
-5
16
Забитые 14
Пропущеные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В Н Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
13
1
8
4
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
11
МинайМинайМин
12
2
4
6
9
23
-14
10
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П В П
12
РухРухРух
13
1
6
6
12
23
-11
9
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В П Н Н Н
13
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
3
7
8
26
-18
9
Забитые 8
Пропущеные 26
Разница -18
Результаты последних матчей: Н Н П В П
14
Днепр-1Днепр-1Дне
13
2
2
9
16
28
-12
8
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П

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судейство чемпионат Украины судьи арбитраж Михаил Метревели

Источник: Сегодня|Спорт

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