"Тимати и Моргенштерн": что слушают в раздевалке футболисты "Динамо"

Словенский полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич, которого летом прооперировали в Германии, рассказал, что слушают его партнеры по команде. У футболиста спросили, слушает ли он русскую и украинскую музыку, а также что включают игроки киевлян в раздевалке. И оказалось, что там слушают не только главного тренера Мирчу Луческу.
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"Да, слушаю. Пацаны постоянно включают в раздевалке русскую и украинскую музыку. Каких исполнителей? В последнее время часто включают Моргенштерна, Тимати и Элджея", – сказал Вербич в интервью программе Стильный футбол.
В минувшем сезоне Беньямин Вербич сыграл за "Динамо" 31 поединок, в которых забил 12 голов. После победного матча с "Зарей", который принес киевлянам второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, словенца заменили из-за повреждения. Но в этом сезоне УПЛ он уже провел 12 матчей, забил 3 гола и отдал передачу.
Ранее Вукоевич поставил Луческу в один ряд с величайшим британским тренером.
Смотрите, как Вербич играл против "Мариуполя"
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