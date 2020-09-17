"Суркис бил и словами, и рублем": как президент наказывал скандального защитника "Динамо"

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди рассказал про штрафы в столичной команде и отношениях с президентом украинского клуба Игорем Суркисом. Напомним, что сейчас 33-летний футболист играет в составе брестского "Динамо" вместе с Артемом Милевским. А на днях Хачериди заявил, что с легкостью мог бы и сейчас играть в Киеве.

"Сколько заплатил штрафов в "Динамо"? Не считал, но много. Упрямый я, что тут поделаешь. Спустя время я всегда остывал и понимал, что неправ. Конечно, нужно щитки надевать. Это вопрос дисциплины. А я где-то забыл, где-то специально не надел. Все штрафы оправданы. Случалось, Суркис мне их прощал. Говорил, если хорошо сыграете следующую игру, то денег не сниму. Это тоже работало", – сказал Хачериди в интервью журналу "Футбол".

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Евгений Хачериди / Фото: Динамо Брест

"Мои отношения с Суркисом были замечательными. Опуская нюансы, могу сказать, что Игорь Михайлович – очень добрый человек. Правда – добряк. Он президент команды и имеет право требовать от нее. Кому понравится, если игрок огрызается или не слушается. Он бил и словами, и рублем. До ремня не доходило. Это не его методы. Он в душе добрый. С ним всегда можно договориться", – отметил защитник.

Напомним, что в одном из матчей в Беларуси Хачериди едва не побил судью.

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Смотрите, как Хачериди забивал за киевское "Динамо"

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