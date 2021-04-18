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Супер-Марио спас Днепр-1 от поражения Колосу: видео голов

18 апреля, 21:38

Олег Люлька Олег Люлька

Днепряне увозят очко из Ковалевки благодаря своему хорватскому полузащитнику Марио Чуже, который забил уже свой пятый гол в четырех матчах

22-й тур чемпионата Украины по футболу, в центральном матче которого Динамо обыграло Шахтер 1:0, завершился ничьей 1:1 в поединке Колос – Днепр-1.

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Оба гола в Ковалевке были забиты после угловых. На 27-й минуте отличился Колос. С первым ударом от Лысенко кипер днепрян Юрчук справился, но Милько добил мяч в сетку. Так счет стал 1:0 в пользу "аграриев".

Видео гола Милько

А на 43-й минуте пришла очередь уже Днепру-1 забивать после корнера. Логинов сбросил на дальнюю штангу, а Чуже головой вогнал мяч в сетку – 1:1. Больше голов в этом матче не было.

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Видео гола Чуже

Отметим, что для хорватского полузащитника Днепра-1 Марио Чуже этот гол стал пятым в четырех матчах. Таким образом его впору называть уже Супер-Марио.

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После ничьей в Ковалевке Колос остался на шестом, а Днепр-1 – на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Напомним, обладатель пятой строчки получит шанс выступить в следующем сезоне в новом еврокубковом турнире – Лиге конференций.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
21
11
5
5
37
18
19
38
Забитые 37
Пропущеные 18
Разница 19
Результаты последних матчей: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забитые 33
Пропущеные 20
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П П
6
КолосКолосКол
22
8
10
4
29
21
8
34
Забитые 29
Пропущеные 21
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н В В
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
5
10
31
34
-3
26
Забитые 31
Пропущеные 34
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П В В В
9
МариупольМариупольМар
22
5
7
10
22
35
-13
22
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: Н П В Н П
10
ИнгулецИнгулецИнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
11
ОлимпикОлимпикОли
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забитые 24
Пропущеные 38
Разница -14
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12
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
3
12
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18
Забитые 19
Пропущеные 47
Разница -28
Результаты последних матчей: В П П В П
13
МинайМинайМин
21
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11
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36
-21
18
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: В П Н Н П
14
РухРухРух
21
3
8
10
17
36
-19
17
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н В П П П

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видео голов чемпионат Украины Днепр-1 Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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