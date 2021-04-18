Супер-Марио спас Днепр-1 от поражения Колосу: видео голов

Днепряне увозят очко из Ковалевки благодаря своему хорватскому полузащитнику Марио Чуже, который забил уже свой пятый гол в четырех матчах

22-й тур чемпионата Украины по футболу, в центральном матче которого Динамо обыграло Шахтер 1:0, завершился ничьей 1:1 в поединке Колос – Днепр-1.

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Оба гола в Ковалевке были забиты после угловых. На 27-й минуте отличился Колос. С первым ударом от Лысенко кипер днепрян Юрчук справился, но Милько добил мяч в сетку. Так счет стал 1:0 в пользу "аграриев".

Видео гола Милько

А на 43-й минуте пришла очередь уже Днепру-1 забивать после корнера. Логинов сбросил на дальнюю штангу, а Чуже головой вогнал мяч в сетку – 1:1. Больше голов в этом матче не было.

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Видео гола Чуже

Отметим, что для хорватского полузащитника Днепра-1 Марио Чуже этот гол стал пятым в четырех матчах. Таким образом его впору называть уже Супер-Марио.

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После ничьей в Ковалевке Колос остался на шестом, а Днепр-1 – на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Напомним, обладатель пятой строчки получит шанс выступить в следующем сезоне в новом еврокубковом турнире – Лиге конференций.

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