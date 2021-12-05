Сумасшествие на Гагарина! Десна и Мариуполь выдали триллер с шестью голами

Воскресный поединок в Чернигове на стадионе имени Гагарина стал украшением 17-го тура чемпионата Украины
Десна - Мариуполь - 3:3 / Фото: ФК "Десна" Чернигов
Десна и Мариуполь разошлись миром 3:3 в матче сродни американским горкам.
Уже к 49-й минуте Мариуполь вел 2:0 благодаря дублю Кащука. Казалось бы, победа у гостей в кармане.
Однако в оставшееся время Десна не только отыгралась, но и вышла вперед – 3:2. И это притом, что команда из Чернигова еще и не реализовала пенальти.
Однако уже в добавленное время Мариуполь сумел еще раз поразить ворота Десны. В итоге – 3:3.
Десна – Мариуполь – 3:3
Голы: Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 – Кащук, 29, 49 (пен), Хромей, 90+1
Нереализованный пенальти: Будковский (75, штанга, Десна)
Несмотря на эту ничью, Мариуполь остался на последней строчке турнирной таблицы УПЛ.
Напомним, две худшие команды по итогам сезона опустятся в Первую лигу сразу, еще две команды ждет плей-офф с клубами из низшего дивизиона.
1
17
14
2
1
47
9
38
44
Забитые
47
Пропущеные
9
Разница
38
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
В
2
17
14
2
1
46
8
38
44
Забитые
46
Пропущеные
8
Разница
38
Результаты последних матчей:
В
В
В
П
В
3
17
11
2
4
36
18
18
35
Забитые
36
Пропущеные
18
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
4
16
11
1
4
29
16
13
34
Забитые
29
Пропущеные
16
Разница
13
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
П
5
17
9
5
3
29
17
12
32
Забитые
29
Пропущеные
17
Разница
12
Результаты последних матчей:
Н
П
В
В
Н
6
17
7
5
5
18
14
4
26
Забитые
18
Пропущеные
14
Разница
4
Результаты последних матчей:
В
П
П
В
Н
7
17
7
4
6
21
25
-4
25
Забитые
21
Пропущеные
25
Разница
-4
Результаты последних матчей:
Н
В
П
В
П
8
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забитые
14
Пропущеные
19
Разница
-5
Результаты последних матчей:
П
П
В
П
Н
9
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забитые
12
Пропущеные
22
Разница
-10
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
П
10
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забитые
16
Пропущеные
27
Разница
-11
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
П
11
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забитые
15
Пропущеные
20
Разница
-5
Результаты последних матчей:
Н
В
П
П
Н
12
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забитые
13
Пропущеные
29
Разница
-16
Результаты последних матчей:
П
В
В
П
В
13
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забитые
17
Пропущеные
36
Разница
-19
Результаты последних матчей:
П
П
В
Н
Н
14
16
2
4
10
11
27
-16
10
Забитые
11
Пропущеные
27
Разница
-16
Результаты последних матчей:
П
П
Н
П
Н
15
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забитые
11
Пропущеные
28
Разница
-17
Результаты последних матчей:
П
П
Н
Н
П
16
17
2
2
13
21
41
-20
8
Забитые
21
Пропущеные
41
Разница
-20
Результаты последних матчей:
Н
П
П
В
П