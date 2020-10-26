7 тур Премьер-лиги стал самым урожайным на карточки. Судейский разбор с Михаилом Метревели

Прошедший тур чемпионата Украины стал самым "урожайным" на желтые и красные карточки. 50 предупреждений и 4 удаления. Показатели грубых фолов растут, а значит ухудшается качество игры. Все матчи и спорные судейские решения седьмого тура оказались в фокусе Михаила Метревели.

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Футбольный эксперт специально для "Спорт.Сегодня" анализирует арбитраж тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-бальной шкале.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги:

Средняя оценка и оценки по турам:

матчей средняя оценка 1 2 3 4 5 6 7 Сергей Бойко 2 8,25 8 8,5 Владимир Новохатний 3 8,00 9 7 8 Алексей Деревинский 1 8,00 8 Ярослав Козык 1 8,00 8 Николай Балакин 2 8,00 8 8 Анатолий Абдула 2 8,00 8 8 Денис Шурман 2 8,00 8 8 Александр Дердо 1 8,00 8 Катерина Монзуль 3 7,67 7 8 8 Евгений Арановский 2 7,50 7 8 Максим Козыряцкий 4 7,50 8 8 6 8 Александр Шандор 2 7,50 6 9 Игорь Пасхал 5 7,40 8 7,5 6 8 7,5 Дмитрий Бондаренко 3 7,33 8 6 8 Константин Труханов 1 7,00 7 Дмитрий Кутаков 2 6,50 7 6 Юрий Иванов 3 6,33 8 4 7 Александр Омельченко 1 6,00 6 Виталий Романов 3 6,00 5 6,5 6,5 Дмитрий Кривушкин 2 6,00 5 7 Виктор Копиевский 2 5,75 5,5 6 Юрий Можаровский 1 5,00 5

В прошедшие выходные были сыграны семь матчей седьмого тура Премьер-лиги. Поехали!

Михаил Метревели:

Команды несут серьезные кадровые потери из-за дисквалификаций и травм. "Рекордсменами" по нарушениям в этот раз стали футболисты "Колоса" и "Миная", заработавшие на двоих 10 желтых карточек, а в матче "Заря" – "Рух" львовская команда уже к 48 минуте лишилась сразу двух "бойцов" из-за чрезмерно жесткой игры в обороне.

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Несмотря на возросшее обилие фолов и фактов неспортивного поведения, арбитры, в целом, успешно справились со своими задачами и получили от нас хорошие оценки. А самый высокий бал заслужил Александр Шандор, за высокий уровень судейства в матче "Колос" – "Минай"!

"Шахтер" – "Ворскла" – 1:1

Арбитр: Виталий Романов.

Матч был сложным для арбитража. Было много борьбы и много фолов. VAR на матче не работал.

В матче было много спорных эпизодов, часть из которых арбитр трактовал верно, а часть – неправильно. В частности, на 53-й минуте арбитр показал вторую желтую карточку Альюну, который поставил подножку Тете и сорвал опасную атаку. Это было верное решение, хотя защитник "Ворсклы" должен был получать вторую желтую еще двумя минутами ранее за фол на том же Тете. Ситуации были практически идентичными.

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На 64-й минуте мяч после удара Тете в штрафной попал в руку Пуцлину. Арбитр дал продолжить игру и был полностью прав. Опорник "Ворсклы" прятал обе руки за спину и прижимал их к телу. Ни о какой игре рукой не было и речи. Но арбитр также допустил две серьезные ошибки.

На 48-й минуте он проигнорировал фол Майкона на Кане перед штрафной "Шахтера". Полузащитник горняков отталкивал своего соперника руками от мяча, срывая опасную атаку. Это должен был быть не только штрафной в пользу "Ворсклы", но и желтая карточка для Майкона. А для него она стала бы второй.

На 62-й минуте арбитр в схожей манере уже сыграл за "Ворсклу". Перед штрафной полтавчан Пердута ударил сзади по ногам Марлоса. Вместо штрафного удара для "Шахтера" и второй желтой карточки для игрока "Ворсклы", арбитр дал продолжить игру. В целом, мягко говоря, это был далеко не самый лучший матч в карьере Виталия Романова.

Оценка: 6,5 балла из 10-ти.

"Динамо" – "Александрия" – 1:0

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Арбитр: Максим Козыряцкий.

Матч для арбитража был средней тяжести. Команды довольно много фолили, хотя игра прошла практически без спорных моментов. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода во втором тайме. На 76-й минуте Мышенко ворвался в штрафную "Динамо" и упал после борьбы с Караваевым. Арбитр дал продолжить игру и был прав. Борьба была обоюдной и не выходила за рамки правил.

На 87-й минуте Шапаренко пошел в очень опасный подкат против Безбородько и врезался ему в ногу. Арбитр оценил этот фол желтой карточкой, после чего вмешался VAR. Виктор Копиевский подсказал своему коллеге Козыряцкому, что ему стоит более внимательно посмотреть на этот эпизод. После просмотра VAR арбитр отменил желтую карточку и показал игроку "Динамо" прямую красную карточку. Это было верное решение. Шапаренко в подкате высоко поднял ногу и мог нанести сопернику травму. Такая опасная игра всегда наказывается красной карточкой.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Олимпик" – "Десна" – 0:2

Арбитр: Денис Шурман.

Матч был довольно легким для арбитража. Команды допускали грубые фолы, но спорных моментов в матче не было. VAR на матче не работал.

В игре не было эпизодов, требующих детального разбора. Как и не было существенных замечаний к работе арбитра. Единственный момент – арбитру стоило быть жестче в ряде эпизодов. В частности, за грубые фолы желтые карточки должны были получить Каргбо и Мостовой.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

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"Львов" – "Днепр-1" – 1:3

Арбитр: Владимир Новохатний.

Для арбитража матч был средней тяжести. В игре было очень много эмоций со стороны футболистов и много фолов. VAR на матче не работал.

В игре не было спорных моментов, а к арбитру может быть только одно замечание – он был слишком либеральным и не потушил вовремя эмоции нужными карточками. Особо заметно это было в конце первого тайма, когда игроки обеих команд позволяли себе слишком часто вступать в перепалки как с арбитром, так и с соперниками.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Ингулец" – "Мариуполь" – 1:1

Арбитр: Дмитрий Кривушкин.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и много фолили. Но работу арбитра облегчал работавший на матче VAR.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода в первом тайме. На 10-й минуте Бондаренко забил гол после подачи углового, но арбитр взятие ворот "Ингульца" отменил. Это верное решение. До удара полузащитника "Мариуполя" его одноклубник Чоботенко нарушил правила на Шусте во вратарской площадке.

На 30-й минуте Янаков после паса Бартуловича выходил на ударную позицию в штрафной "Мариуполя", но арбитр зафиксировал офсайд. Это ошибка. В офсайд залез Козак, но он не принимал участия в эпизоде. Янаков же находился за линией последнего защитника "Мариуполя".

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Колос" – "Минай" – 2:2

Арбитр: Александр Шандор.

Матч был сложным для арбитража. Команды играли грубо, много фолили и в концовке матча постоянно пытались давить на арбитра, эмоционально реагируя практически на каждое решение судейской бригады. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 16-й минуте после подачи углового Костышин остановил мяч рукой в собственной штрафной. Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота "Колоса". Это верное решение. Игрок ковалевцев умышленно сыграл рукой.

На 86-й минуте Нуриев ворвался в штрафную "Колоса" и упал, пытаясь обыграть Задою. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку "Миная" желтую карточку. Это также верное решение. Игрок закарпатского клуба падал слишком картинно и повторы подтвердили, что на газоне он оказался по собственной инициативе.

Оценка: 9 баллов из 10-ти.

"Заря" – "Рух" – 4:0

Арбитр: Юрий Иванов.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и много фолили, но арбитра страховал VAR.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 45-й минуте Гагун прямой ногой врезался в ногу Вернидубу. Арбитр показал за этот фол игроку "Руха" желтую карточку. Но вмешался VAR. После просмотра повтора арбитр поменял свое решение и показал игроку львовян прямую красную карточку. Это было абсолютно верным решением и странно, что арбитр не принял его сразу, а только после просмотра повтора. Гагун мог сломать ногу Вернидубу.

На 48-й минуте Мартынюк сзади наступил на ахилл Кочергину. Арбитр зафиксировал нарушение и показал игроку "Руха" справедливую желтую карточку, которая стала для него второй.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Судейские разборы от Михаила Метревели

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