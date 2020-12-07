Судейский разбор от Метревели: удаление вратаря "Динамо" было справедливым

Футбольный эксперт Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня анализирует арбитраж 12 тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-бальной шкале.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги:

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Средняя оценка и оценки по турам:

матчей средняя оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Алексей Деревинский 2 8,50 8 9 Сергей Бойко 3 8,17 8 8,5 8 Николай Балакин 3 8,00 8 8 8 Анатолий Абдула 3 8,00 8 8 8 Денис Шурман 4 8,00 8 8 8 8 Александр Дердо 1 8,00 8 Катерина Монзуль 7 8,00 7 8 8 9 8 8 8 Владимир Новохатний 5 7,90 9 7 8 8 7,5 Евгений Арановский 4 7,75 7 8 8 8 Андрей Коваленко 2 7,50 8 7 Александр Шандор 2 7,50 6 9 Константин Труханов 2 7,50 7 8 Дмитрий Бондаренко 4 7,50 8 6 8 8 Максим Козыряцкий 7 7,50 8 8 6 8 7 7,5 8 Ярослав Козык 3 7,00 8 8 5 Игорь Пасхал 7 7,00 8 7,5 6 8 7,5 5 7 Юрий Иванов 5 6,80 8 4 7 8 7 Дмитрий Кривушкин 4 6,63 5 7 6,5 8 Дмитрий Кутаков 2 6,50 7 6 Юрий Можаровский 2 6,50 5 8 Виталий Романов 4 6,25 5 6,5 6,5 7 Виктор Копиевский 4 6,25 5,5 6 6 7,5 Александр Омельченко 1 6,00 6 Роман Блавацкий 1 6,00 6

Михаил Метревели:

Подходит к завершению первый этап чемпионата. Команды хорошо разогрелись и практически в каждой игре была борьба за результат до последней минуты. Арбитрам было не легко и даже там, где работал VAR, судьям не удалось полностью избежать ошибок. В итоге мы имеем два скандала во Львове и Чернигове и разброс оценок за судейство от 5 до 8 баллов.

"Львов" – "Ингулец" (1:1)

Арбитр: Ярослав Козык.

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Матч был сложным для арбитража. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

На 22-й минуте Михоуби сбил Сичинаву, который выходил один-на-один с вратарем. Арбитр зафиксировал фол и показал защитнику "Львова" желтую карточку. Это нарушение тянуло на удаление. Михоуби срывал явную голевую атаку и чистый выход один-на-один с вратарем. Возможно, арбитр решил ограничиться желтой, потому что Сичинава не успел принять мяч. Но если бы его не сбил Михоуби, то помешать сделать это форварду "Ингульца" было бы некому.

На 40-й минуте Мкомола в штрафной пробил по воротам, мяч попал в руку Кравчуку и залетел в ворота. Арбитр не засчитал гол и назначил пенальти в ворота "Львова". Это было не очень логичным решением со стороны арбитра. Не обязательно фиксировать фол защиты, если атака продолжается и может закончиться результативно. В итоге она и закончилась результативно. Хорошо, что "Ингулец" забил этот пенальти, иначе мог бы возникнуть скандал.

На 74-й минуте Коваленко забил гол. Боковой арбитр зафиксировал офсайд и гол был отменен. Это грубейшая ошибка бригады арбитров. Ближе к воротам, чем игрок "Ингульца", находился даже не один, а два защитника "Львова". "Ингулец" забил абсолютно чистый гол, который должен был быть засчитан.

На 79-й минуте Грисьо схватил за футболку Коваленко и сорвал перспективную атаку. Арбитр справедливо показал игроку "Львова" желтую карточку, которая стала для него второй.

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На 87-й минуте Шина в центре поля пошел в подкат сзади и сбил убегавшего в быструю атаку Синегуба. Арбитр показал игроку "Львова" заслуженную вторую желтую карточку. Этот момент мог тянуть даже напрямую красную, поскольку Шина даже не пытался сыграть в мяч, а играл чисто сзади в ноги соперника.

Оценка: 5 баллов из 10-ти.

"Шахтер" – "Минай" (5:1)

Арбитр: Максим Козыряцкий.

Матч был легким для арбитража. Команды играли максимально корректно и практически не фолили. На матче работал VAR.

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Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 17-й минуте Фернандо забил гол, но боковой арбитр сигнализировал об офсайде и гол был отменен. Это верное решение. В офсайд залез не сам Фернандо, а Болбат, который отдавал голевую передачу. VAR подтвердил правоту лайнсмена.

На 52-й минуте Нуриев упал в штрафной "Шахтера" после контакта со стороны Витао. Арбитр дал продолжить игру, но после подсказки ассистента VAR и просмотра повтора изменил свое решение. И был прав. Витао действительно ударил форварда "Миная" по ноге, не сыграв при этом мяч. Пенальти был заслуженным.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Мариуполь" – "Динамо" (1:2)

Арбитр: Андрей Коваленко.

Матч был легким для арбитража. Команды мало фолили и спорных моментов практически не возникало. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были четыре момента.

На 16 минуте Андриевский в центре поля остановил начало быстрой атаки "Мариуполя" грубым фолом против Топалова, невольно подставляясь под предупреждение, и тут же Даниил Сикан, пытаясь овладеть мячом, отскочившим от упавшего партнера, жестко врезал по ногам Кендзеру, успевшего к мячу чуть раньше. Арбитр неверно разобрался в этих эпизодах, ставшими звеньями одной цепи. Он дал желтую карточку Сикану, хотя нарушение тянуло на удаление, и забыл выдать предупреждение Адриевскому за срыв атаки "Мариуполя" и фол против Топалова. Вот так арбитр совершил сразу две ошибки в течение одной минуты.

На 39-й минуте Горбунов убежал от защитников "Динамо" и за пределами штрафной его сбил Нещерет. Арбитр показал прямую красную карточку голкиперу киевлян. Это верное решение. Нещерет лишил соперника явной возможности забить гол, поскольку перед тем оставались пустые ворота.

На 43-й минуте Горбунов пробивал по воротам со штрафного и мяч попал в руку Попову, стоящему в стенке. Арбитр дал продолжить игру и был прав. Рука защитника "Динамо" была в естественном положении, он прижимал ее к корпусу и не пытался сыграть ею в мяч.

На 60-й минуте Кендзера упал в штрафной "Мариуполя" после борьбы со Стасюком. Арбитр дал продолжить игру и снова был прав. Борьба была обоюдной и не выходила за рамки правил.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Олимпик" – "Рух" (3:1)

Арбитр: Николай Балакин.

Матч был легким для арбитража. Команды играли корректно и мало фолили. VAR на матче не работал.

В матче не было эпизодов, требующих детального анализа. Игра была спокойной и корректной. Арбитр провел матч без ошибок.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Заря" – "Днепр-1" (3:1)

Арбитр: Виктор Копиевский.

Матч был легким для арбитража. Команды мало фолили и старались играть без грубости. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 70-й минуте Лунев забил гол, но арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда. Это верное решение. Игрок "Зари" действительно был за линией мяча и намного ближе к воротам "Днепр-1", чем последний защитник.

На 84-й минуте Иванисеня забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот, после чего момент несколько минут рассматривал VAR. Сложно понять, что ассистенты арбитра пытались там найти. Хочется надеяться, что не офсайд у Иванисени, поскольку после углового его в принципе быть не может. Возможно, рассматривалась борьба Иванисени и Хобленко перед ударом, но там тоже все было чисто. В любом случае, после непонятной задержки арбитры все же засчитали абсолютно чистый гол "Зари".

Оценка: 7,5 баллов из 10-ти.

"Десна" – "Ворскла" (1:0)

Арбитр: Екатерина Монзуль.

Для арбитража матч был средней сложности. Команды старались много не фолить, но большинство фолов были грубыми. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были три эпизода.

На 59-й минуте Будковский пробивал по воротам и в штрафной мяч попал в руку Пуцлину. Арбитр дала продолжить игру. Это верное решение. Игрок "Ворсклы" прятал обе руки за спину и не старался ими играть.

На 84-й минуте Степанюк подыграл себе рукой в атаке и нанес удар по мячу после свистка. Арбитр заметила нарушение и дала свисток, после чего между ней и игроком возникла перепалка. Ее итогом стала вторая желтая карточка для форварда "Ворсклы". Что такого Степанюк сказал арбитру – мы вряд ли узнаем. Но основанием для желтой карточки мог быть и сам факт удара по мячу после свистка арбитра. В любом случае, основания для показа желтой карточки у арбитра были.

И наконец, момент на 90+4 минуте. Наджиб Якубу и Ефим Конопля под конец встречи, в очередной раз сошлись в страстном единоборстве, в результате которого, боковой арбитр, посчитала, что защитник "Ворсклы" переусердствовал в активном прессинге и нарушил правила. Монзуль назначила не очевидный штрафной, после которого Десна забила единственный гол в игре. Было ли в том эпизоде нарушение правил или нет, с полной уверенностью сказать невозможно. В итоге все закончилось протестами со стороны проигравших и еще одним скандалом.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Колос" – "Александрия" (1:1)

Арбитр: Юрий Можаровский.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды совершали много фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были три момента. На 11-й минуте Селезнев пробил по воротам и в штрафной попал в руку Дубре. Арбитр дал продолжить игру и был прав. Защитник "Александрии" прижимал руку к корпусу и правил не нарушал.

На 14-й минуте Новак в штрафной ударил сзади по ногам Ковальца. Момент не остался без внимания арбитра. Он справедливо назначил пенальти в ворота "Колоса". Защитник проиграл единоборство и не дотянулся до мяча, так что нарушение было очевидным.

На 24-й минуте Шастал нерасторопно сыграл в своей штрафной и неумышленно ударил Ильина, на мгновение опередившего игрока "Александрии" в борьбе за мяч. Пенальти, не вызывающий сомнения, который сразу же назначил арбитр.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

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