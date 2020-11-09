Судейский разбор от Метревели: Монзуль отлично разобралась в эпизоде с удалением Сидорчука

Футбольный эксперт Михаил Метревели специально для "Спорт.Сегодня" анализирует арбитраж матчей украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-балльной шкале.

Реклама

В прошедшие выходные было сыграно семь матчей девятого тура Премьер-лиги, в том числе центральный поединок между "Динамо" и "Шахтером". Поехали!

Михаила Метревели:

9 "короновирусный тур" в УПЛ запомнится увлекательным "украинским классико", очередным удалением Сидорчука, обилием фолов в игре аутсайдеров и судейскими решениями, исправленными VAR. Но, там, где система видеопросмотров не использовалась, судейские ошибки привели к непоправимым последствиям.

Разброс судейских оценок от посредственных шестерок до одной девятки, говорят о разном уровне профессионализма украинских арбитров. И только Монзуль остается верна себе и своим высоким стандартам судейства.

"Днепр-1" – "Колос" – 0:2

Реклама

Арбитр: Виктор Копиевский.

Матч для арбитража был средней тяжести. Команды много фолили, но арбитру помогал работавший на матче VAR. Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 22-й минуте Ориховский сделал навес в штрафную и Логинов отбил мяч рукой. Арбитр не заметил нарушения со стороны игрока "Днепра-1" и дал продолжить игру. В эпизод пришлось вмешиваться VAR. После просмотра повтора арбитр изменил решение и поставил пенальти в ворота "Днепра-1". Это было правильно, поскольку Логинов умышленно играл рукой. Было намеренное движение рукой к мячу, и мяч попал именно в руку, а не в плечо. На 46-й минуте после подачи со штрафного Селезнев забил гол. Арбитр взятие ворот засчитал, но снова вмешался VAR. Повтор показал, что Селезнев находился в очевидном офсайде. Удивительно, что лайнсмен не заметил его. После просмотра VAR гол был справедливо отменен. Так что констатируем, что арбитр совершил две результативные ошибки, которые пришлось исправлять ассистентам VAR.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

"Олимпик" – "Мариуполь" – 3:3

Арбитр: Денис Шурман.

Реклама

Для арбитража матч был довольно легким. Команды не совершали много фолов. Также на матче работал VAR. Ключевыми для арбитража стали три эпизода. На 43-й минуте Горбунов ворвался в штрафную и его руками сбил Кичак. Арбитр сразу зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота "Олимпика". Абсолютно верное решение арбитра, которое подтвердил VAR. Всего две минуты спустя в ворота "Олимпика" поставили второй пенальти. Сикана на углу штрафной сбил Бабенко. К решению арбитра снова не было никаких вопросов. Защитник "Олимпика" четко ударил своего соперника по ноге. На 58-й минуте Завийский упал перед штрафной "Мариуполя", пытаясь заработать для своей команды опасный штрафной удар. Это была очень неумелая симуляция со стороны игрока "Олимпика", которую арбитр справедливо оценил желтой карточкой.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Александрия" – "Львов" – 1:0

Арбитр: Юрий Иванов.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили, но откровенной грубости все же не было. VAR на матче не работал. В матче был один ключевой для судейства эпизод. На 69-й минуте после неудачной обработки от Грицука в штрафной мяч попал в руку Клименчуку. Арбитр сразу поставил пенальти в ворота "Львова". Это верное решение. Клименчук высоко поднял руку вверх, так что эпизод нужно было трактовать, как игру рукой.

Реклама

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Десна" – "Минай" – 1:0

Арбитр: Роман Блавацкий.

Матч для арбитража был средней тяжести. Команды мало фолили, но возникало много спорных эпизодов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража был целый ряд эпизодов. На 5-й минуте Нуриев делал прострел в штрафную и мяч попал в руку Гитченко. Арбитр четко зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота "Десны". Абсолютно верное решение. На 16-й минуте Мудрик в штрафной пытался проскочить между двух защитников "Миная" и упал на газон. Арбитр зафиксировал симуляцию со стороны игрока "Десны" и показал ему желтую карточку. Верное решение арбитра. Мудрик начал падать по своей инициативе и сам пытался зацепиться за ногу защитника закарпатцев Маембе. На 27-й минуте Нуриев ворвался в штрафную "Десны" и упал после борьбы с Таммом. Арбитр дал продолжить игру и был прав. Тамм четко оттер соперника корпусом в рамках правил. На 80-й минуте после передачи Конопли Будковский забил гол. Арбитр взятие ворот засчитал, но повторы показали, что форвард "Десны" был в очевидном офсайде. На 87-й минуте Маембе ворвался в штрафную "Десны" и упал после борьбы с Картушовым. Арбитр зафиксировал симуляцию со стороны игрока "Миная" и был прав. Маембе начал падать еще до контакта с Картушовым. В итоге можем сказать, что арбитр верно трактовал все спорные эпизоды, но допустил грубую ошибку при фиксации гола, который решил исход всего матча.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

"Рух" – "Ингулец" – 2:2

Арбитр: Алексей Деревинский.

Для арбитража матч был довольно сложным. Команды очень много фолили и играли очень грубо. VAR на матче не работал. На 17-й минуте Сичинава ворвался в штрафную и его в спину толкнул Копына. Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота "Руха". Совершенно верное решение. Это не была борьба корпус-в-корпус, а умышленный толчок, с целью сорвать атаку. На 39-й минуте Кучеренко оттолкнул рукой Бойчука от мяча, который выходил один-на-один с вратарем. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку "Ингульца" заслуженную желтую карточку, для которого она стала второй. На 55-й минуте Павлов в штрафной в подкате пытался выбить мяч из-под ног Кондракова и задел игрока "Руха". Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота "Ингульца". Эпизод был очень сложным, поскольку ни один повтор четко не показал – сыграл ли Павлов в мяч. Но по динамике больше казалось, что до мяча дотронулся все же Кондраков, после чего его ударили по ноге. Так что арбитр был прав.

Оценка: 9 баллов из 10-ти.

"Динамо" – "Шахтер" – 0:3

Арбитр: Екатерина Монзуль.

Для арбитража матч был средней тяжести. После довольно грубого и эмоционального первого тайма, во втором команды играли намного спокойнее и практически не фолили. На матче работал VAR. В матче был один ключевой эпизод. В компенсированное к первому тайму время Сидорчук пошел в очень опасный подкат против Корниенко и врезался в ногу защитнику "Шахтера". Арбитр оценила фол на желтую карточку, но ассистент VAR предложил ей более детально взглянуть на эпизод. После просмотра повтора желтая карточка превратилась в красную. Это правильное решение. Сидорчук оторвал ногу от газона и даже близко не сыграл в мяч. Это стопроцентное удаление, Монзуль отлично разобралась в эпизоде.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Заря" – "Ворскла" – 0:0

Арбитр: Евгений Арановский.

Матч был средней тяжести для арбитража. В игре было довольно много грубых фолов. На матче работал VAR. На 58-й минуте Хомченовский прямой ногой врезался в колено Кане. Арбитр оценил этот фол на желтую карточку, но после просмотра VAR изменил цвет карточки на красный. Совершенно верное решение, которое должно было быть принято и без просмотра повтора. Игрок "Зари" играл очень грубо и мог нанести сопернику травму. На 69-й минуте Ребенок сделал накладку против Руфати. Арбитр зафиксировал фол, немного посомневался и все же показал игроку "Ворсклы" вторую желтую. Это было верным решением, поскольку такие фолы должны наказываться желтой.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама