Рейтинг судей чемпионата Украины и разбор их ошибок по итогам 5 тура УПЛ

Копиевский лишил "Мариуполь" очков, Иванов не справился в матче "Днепр-1" – "Ворскла": все матчи и спорные судейские решения оказались в фокусе Михаила Метревели. Футбольный эксперт каналов "Футбол" специально для "Спорт.Сегодня" анализирует арбитраж тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-бальной шкале.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги:

среднее по туру >>> 7,67 7,36 6,07 7,36 6,57 средняя 1тур 2тур 3тур 4тур 5тур Владимир Новохатний 9,00 9 Алексей Деревинский 8,00 8 Ярослав Козык 8,00 8 Николай Балакин 8,00 8 8 Сергей Бойко 8,00 8 Анатолий Абдула 8,00 8 Денис Шурман 8,00 8 Александр Дердо 8,00 8 Катерина Монзуль 7,50 7 8 Игорь Пасхал 7,38 8 7,5 6 8 Максим Козыряцкий 7,33 8 8 6 Дмитрий Бондаренко 7,00 8 6 Константин Труханов 7,00 7 Евгений Арановский 7,00 7 Дмитрий Кутаков 6,50 7 6 Юрий Иванов 6,00 8 4 Александр Шандор 6,00 6 Александр Омельченко 6,00 6 Виталий Романов 5,75 5 6,5 Виктор Копиевский 5,75 5,5 6 Юрий Можаровский 5,00 5 Дмитрий Кривушкин 5,00 5

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В прошедшие выходные были сыграны семь матчей пятого тура Премьер-лиги. Поехали!

Михаил Метревели:

Итак, завершился 5 тур нашего элитного чемпионата. Перед большой паузой на матчи сборных, команды и игроки от души повеселились и выпустили пар. 43 предупреждения, из которых 6 (!) красных карточек, стали следствием не только единоборств низкого качества, но и ряда грубых судейских ошибок.

"Днепр-1" – "Ворскла" (2:2)

Арбитр: Юрий Иванов.

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Матч для судейства был средней тяжести. Команды играли грубо и совершали много фолов, но у арбитра была подстраховка – на матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были три момента во втором тайме. На 47-й минуте Кане ударил по воротам "Днепра-1" и активно сигнализировал, что мяч в штрафной попал Дубинчаку в руку. Качество повторов так и не дало понять, зацепил ли мяч руку или корпус защитника днепрян, но арбитра подстраховал VAR. Еще до удара Кане в офсайде оказался форвард полтавчан Щербак. Поэтому Евгений Арановский, ответственный за VAR, верно подсказал главному арбитру, что должен быть свободный удар для "Днепра-1".

На 74-й минуте арбитр показал вторую желтую карточку Цурикову за фол на Пердуте. Это была явная ошибка. Цуриков действительно фолил, подтолкнув соперника в спину, но фол не был грубым и он не срывал потенциально опасную атаку. Это обычный фол, каких в игре бывает с десяток. Он никак не тянул на желтую карточку, тем более вторую.

На 81-й минуте Юрий Иванов уравнял составы команд. Вторую желтую получил Скляр. И это снова была грубая ошибка арбитра. Игрок полтавчан сыграл в мяч и фола не было.

Оценка: 4 балла из 10-ти.

"Рух" – "Львов" (0:0)

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Арбитр: Дмитрий Кутаков.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды допускали много фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два момента. На 33-й минуте Казлаускас убегал в быструю контратаку и его не по правилам остановил Парамонов. Арбитр расценил это как фол последней надежды и показал защитнику "Руха" прямую красную карточку. Это неправильное решение. Первым на мяч успевал вратарь "Руха" Бандура. К тому же, Парамонова страховал Глиха. Поэтому арбитру стоило показать Параманову желтую карточку.

На 51-й минуте Мысык, пытаясь выбить мяч, ударил по ноге Богунова. Этот фол тянул на желтую карточку. Для игрока "Руха" она стала бы второй. Арбитр откровенно простил игрока хозяев и не удалил его. Явной ошибкой это не назовешь, но Кутаков слишком мягко трактовал эпизод.

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Оценка: 6 баллов из 10-ти.

"Ингулец" – "Минай" (1:1)

Арбитр: Николай Балакин.

Матч был средней тяжести для арбитража. На поле было много борьбы и, как следствие, много фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 9-й минуте Козак в штрафной придержал за футболку Нуриева. Арбитр увидел этот эпизод и справедливо назначил пенальти в ворота "Ингульца".

На 34-й минуте Маткобожик в штрафной снес Сичинаву, ударив того по ногам. Арбитр верно разобрался и в этом эпизоде, назначив пенальти в ворота "Миная".

Николай Балакин на 57-й минуте правильно показал вторую желтую карточку Пыняшко и удалил игрока.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Олимпик" – "Александрия" (3:2)

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Арбитр: Максим Козыряцкий.

Для арбитража матч был относительно легким. Команды, как для матча УПЛ, мало фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали три эпизода. В конце первого тайма Бенито в штрафной наносил удар по воротам и мяч попал в руку Бабогло. Арбитр зафиксировал фол и поставил в ворота "Александрии" пенальти. Это ошибка. Защитник полностью прижал руку к корпусу. Если бы мяч не попал в руку – он попал бы Бабогло в живот.

Буквально через две минуты после назначения пенальти, арбитр показал прямую красную карточку Банаде. Игрок "Александрии" нарушил правила, ударив сзади по ногам Политыло, и сам этом эпизод не тянул на красную, но перед тем, как потерять равновесие, Банада не сдержался и пнул ногой уже лежащего на траве соперника и справедливо получил красную карточку за неспортивное поведение.

В компенсированное ко второму тайму время Задерака ворвался в штрафную "Олимпика", и его не по правилам остановил Лебеденко. Арбитр верно зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота "Олимпика".

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

"Десна" – "Шахтер" (2:2)

Арбитр: Игорь Пасхал.

Матч был сравнительно легким для арбитража. Команды старались играть корректно и в игре не возникало спорных эпизодов. VAR на матче не работал.

В игре не было спорных моментов, требующих детального разбора. Единственное замечание арбитру – ему следовало быть немного жестче в вопросе желтых карточек. В частности, Тамм явно заработал на предупреждение по совокупности фолов. Также за грубый фол на Додо в концовке второго тайма желтую мог получать Гуцуляк.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Динамо" – "Заря" (1:1)

Арбитр: Екатерина Монзуль.

Матч был довольно легким для арбитража. Команды старались придерживаться правил. Плюс на матче работал VAR.

В игре не было спорных эпизодов, которые требовали бы детального анализа. Единственный момент возник на 27-й минуте, когда Юрченко грубо атаковал Шапаренко, ударив того локтем по голове. Арбитр верно зафиксировала фол, но не показала игроку Зари желтую карточку. Хотя за подобное нарушение Юрченко стоило предупредить.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Колос" – "Мариуполь" (1:0)

Арбитр: Виктор Копиевский.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевой эпизод случился на последней минуте матча. Сагуткин в метре от штрафной ударил сзади по ноге Ильина, что было очевидным фолом. Арбитр верно зафиксировал нарушение, но по ошибке поставил пенальти. Это решение он принял по настоянию бокового арбитра и совершил грубейшую ошибку, лишив "Мариуполь" очков.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

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