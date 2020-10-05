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Рейтинг судей чемпионата Украины и разбор их ошибок по итогам 5 тура УПЛ

5 октября, 14:54

Михаил Метревели Михаил Метревели

Судейский разбор от Михаила Метревели: каждый арбитр получает оценку по 10-бальной шкале

Копиевский лишил "Мариуполь" очков, Иванов не справился в матче "Днепр-1" – "Ворскла": все матчи и спорные судейские решения оказались в фокусе Михаила Метревели. Футбольный эксперт каналов "Футбол" специально для "Спорт.Сегодня" анализирует арбитраж тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-бальной шкале.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги:

среднее по туру>>>7,677,366,077,366,57
средняя1тур2тур3тур4тур5тур
Владимир Новохатний9,009
Алексей Деревинский8,008
Ярослав Козык8,008
Николай Балакин8,0088
Сергей Бойко8,008
Анатолий Абдула8,008
Денис Шурман8,008
Александр Дердо8,008
Катерина Монзуль7,5078
Игорь Пасхал7,3887,568
Максим Козыряцкий7,33886
Дмитрий Бондаренко7,0086
Константин Труханов7,007
Евгений Арановский7,007
Дмитрий Кутаков6,5076
Юрий Иванов6,0084
Александр Шандор6,006
Александр Омельченко6,006
Виталий Романов5,7556,5
Виктор Копиевский5,755,56
Юрий Можаровский5,005
Дмитрий Кривушкин5,005
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В прошедшие выходные были сыграны семь матчей пятого тура Премьер-лиги. Поехали!

Михаил Метревели:

Итак, завершился 5 тур нашего элитного чемпионата. Перед большой паузой на матчи сборных, команды и игроки от души повеселились и выпустили пар. 43 предупреждения, из которых 6 (!) красных карточек, стали следствием не только единоборств низкого качества, но и ряда грубых судейских ошибок.

"Днепр-1" – "Ворскла" (2:2)

Арбитр: Юрий Иванов.

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Матч для судейства был средней тяжести. Команды играли грубо и совершали много фолов, но у арбитра была подстраховка – на матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были три момента во втором тайме. На 47-й минуте Кане ударил по воротам "Днепра-1" и активно сигнализировал, что мяч в штрафной попал Дубинчаку в руку. Качество повторов так и не дало понять, зацепил ли мяч руку или корпус защитника днепрян, но арбитра подстраховал VAR. Еще до удара Кане в офсайде оказался форвард полтавчан Щербак. Поэтому Евгений Арановский, ответственный за VAR, верно подсказал главному арбитру, что должен быть свободный удар для "Днепра-1".

На 74-й минуте арбитр показал вторую желтую карточку Цурикову за фол на Пердуте. Это была явная ошибка. Цуриков действительно фолил, подтолкнув соперника в спину, но фол не был грубым и он не срывал потенциально опасную атаку. Это обычный фол, каких в игре бывает с десяток. Он никак не тянул на желтую карточку, тем более вторую.

На 81-й минуте Юрий Иванов уравнял составы команд. Вторую желтую получил Скляр. И это снова была грубая ошибка арбитра. Игрок полтавчан сыграл в мяч и фола не было.

Оценка: 4 балла из 10-ти.

"Рух" – "Львов" (0:0)

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Арбитр: Дмитрий Кутаков.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды допускали много фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два момента. На 33-й минуте Казлаускас убегал в быструю контратаку и его не по правилам остановил Парамонов. Арбитр расценил это как фол последней надежды и показал защитнику "Руха" прямую красную карточку. Это неправильное решение. Первым на мяч успевал вратарь "Руха" Бандура. К тому же, Парамонова страховал Глиха. Поэтому арбитру стоило показать Параманову желтую карточку.

На 51-й минуте Мысык, пытаясь выбить мяч, ударил по ноге Богунова. Этот фол тянул на желтую карточку. Для игрока "Руха" она стала бы второй. Арбитр откровенно простил игрока хозяев и не удалил его. Явной ошибкой это не назовешь, но Кутаков слишком мягко трактовал эпизод.

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Оценка: 6 баллов из 10-ти.

"Ингулец" – "Минай" (1:1)

Арбитр: Николай Балакин.

Матч был средней тяжести для арбитража. На поле было много борьбы и, как следствие, много фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 9-й минуте Козак в штрафной придержал за футболку Нуриева. Арбитр увидел этот эпизод и справедливо назначил пенальти в ворота "Ингульца".

На 34-й минуте Маткобожик в штрафной снес Сичинаву, ударив того по ногам. Арбитр верно разобрался и в этом эпизоде, назначив пенальти в ворота "Миная".

Николай Балакин на 57-й минуте правильно показал вторую желтую карточку Пыняшко и удалил игрока.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Олимпик" – "Александрия" (3:2)

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Арбитр: Максим Козыряцкий.

Для арбитража матч был относительно легким. Команды, как для матча УПЛ, мало фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали три эпизода. В конце первого тайма Бенито в штрафной наносил удар по воротам и мяч попал в руку Бабогло. Арбитр зафиксировал фол и поставил в ворота "Александрии" пенальти. Это ошибка. Защитник полностью прижал руку к корпусу. Если бы мяч не попал в руку – он попал бы Бабогло в живот.

Буквально через две минуты после назначения пенальти, арбитр показал прямую красную карточку Банаде. Игрок "Александрии" нарушил правила, ударив сзади по ногам Политыло, и сам этом эпизод не тянул на красную, но перед тем, как потерять равновесие, Банада не сдержался и пнул ногой уже лежащего на траве соперника и справедливо получил красную карточку за неспортивное поведение.

В компенсированное ко второму тайму время Задерака ворвался в штрафную "Олимпика", и его не по правилам остановил Лебеденко. Арбитр верно зафиксировал фол и назначил пенальти в ворота "Олимпика".

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

"Десна" – "Шахтер" (2:2)

Арбитр: Игорь Пасхал.

Матч был сравнительно легким для арбитража. Команды старались играть корректно и в игре не возникало спорных эпизодов. VAR на матче не работал.

В игре не было спорных моментов, требующих детального разбора. Единственное замечание арбитру – ему следовало быть немного жестче в вопросе желтых карточек. В частности, Тамм явно заработал на предупреждение по совокупности фолов. Также за грубый фол на Додо в концовке второго тайма желтую мог получать Гуцуляк.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Динамо" – "Заря" (1:1)

Арбитр: Екатерина Монзуль.

Матч был довольно легким для арбитража. Команды старались придерживаться правил. Плюс на матче работал VAR.

В игре не было спорных эпизодов, которые требовали бы детального анализа. Единственный момент возник на 27-й минуте, когда Юрченко грубо атаковал Шапаренко, ударив того локтем по голове. Арбитр верно зафиксировала фол, но не показала игроку Зари желтую карточку. Хотя за подобное нарушение Юрченко стоило предупредить.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Колос" – "Мариуполь" (1:0)

Арбитр: Виктор Копиевский.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевой эпизод случился на последней минуте матча. Сагуткин в метре от штрафной ударил сзади по ноге Ильина, что было очевидным фолом. Арбитр верно зафиксировал нарушение, но по ошибке поставил пенальти. Это решение он принял по настоянию бокового арбитра и совершил грубейшую ошибку, лишив "Мариуполь" очков.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

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судья чемпионат Украины арбитр судьи арбитраж Михаил Метревели

Источник: Сегодня|Спорт

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