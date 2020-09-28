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Рейтинг арбитров чемпионата Украины и их результативные ошибки. Судейский разбор 4-го тура

28 сентября, 15:56

Михаил Метревели Михаил Метревели

Михаил Метревели оценивает судей чемпионата Украины по 10-бальной шкале

Ошибки судей в матче "Динамо" – "Минай" и "Александрия" – "Днепр-1", Мона Лиза от Новохатнего – все матчи и спорные судейские решения оказались в фокусе Михаила Метревели. Футбольный эксперт каналов "Футбол" специально для "Спорт.Сегодня" анализирует арбитраж тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-бальной шкале.

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В прошедшие выходные были сыграны семь матчей четвертого тура Премьер-лиги. Поехали!

Михаил Метревели:

Страсти в УПЛ накаляются. Команды набирают обороты, играют интенсивнее, но количество грубых фолов не растет. В сравнении с предыдущим туром, было 42 дисциплинарных наказания против 49. При этот, средний показатель количества грубых фолов – в пределах 6 желтых и красных карточек за игру. По-прежнему, он один из самых высоких среди европейских чемпионатов. Из особенностей арбитража этого тура выделю блестящую работу Владимира Новохатнего за качество и яркое исполнение.

"Минай" – "Динамо" (0:4)

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Арбитр: Виталий Романов.

Матч был легким для арбитража. Одна команда явно доминировала над другой, из-за чего спорных моментов практически не возникало. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража стал момент на 14-й минуте. Павлиш перед штрафной "Миная" проиграл позицию Супряге и, не успевая за его рывком, пытался руками помешать выходу форварда один на один с вратарем, после чего оба игрока завалились в штрафной площадке. Арбитр верно показал красную карточку за "фол последней надежды", но ошибочно поставил пенальти в ворота "Миная". Видеоповторы показали – нарушение правил было до границ штрафной площадки.

Кроме того, на низкую оценку арбитража повлияли спорные решения Виталия Романова с определением нескольких "микрофолов", что усложняло и без того непростое положение дебютанта УПЛ.

Оценка: 6,5 баллов из 10-ти.

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"Ворскла" – "Мариуполь" (0:0)

Арбитр: Владимир Новохатний.

Для арбитража матч был довольно тяжелым. Команды очень много фолили и несколько раз провоцировали арбитра на назначение пенальти. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража стал ряд эпизодов. В конце первого тайма Кулач вел борьбу со Стасюком в штрафной "Мариуполя", в процессе которой упал на газон. Арбитр верно разобрался, что борьба не выходила за рамки правил и пенальти не поставил.

В начале второго тайма Топалов ворвался в штрафную "Ворсклы" и упал, когда к нему подбежал Яворский. Игрок "Мариуполя" явно симулировал, что и заметил арбитр. Топалов получил заслуженную желтую карточку.

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На 68-й минуте Кане упал в штрафной "Мариуполя" и арбитр снова верно трактовал эпизод. Борьба была обоюдной и не выходила за рамки правил. И на последней добавленной ко второму тайме минуте, арбитр справедливо удалил Петермана. Игрок "Мариуполя" руками завалил Пуцлина и сорвал быструю контратаку. За это арбитр верно показал вторую желтую карточку.

И в конце, отмечаем артистическую манеру судейства Новохатнего – уверенно карающего с невинной улыбкой Мона Лизы. За это в награду дополнительный балл!

Оценка: 9 баллов из 10-ти.

"Александрия" – "Днепр-1" (4:1)

Арбитр: Игорь Пасхал.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды допускали очень много грубых фолов. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража был ряд эпизодов в первом тайме. На 19-й минуте Дубинчак пытался "нарисовать" опасный штрафной перед воротами "Александрии". Арбитр не купился на уловку защитника "Днепр-1" и справедливо наградил того желтой карточкой за симуляцию.

На 36-й минуте арбитр усмотрел фол Батагова на Ситало перед штрафной "Днепр-1". Но повтор показал, что защитник днепрян чисто выбил мяч. Он даже не дотронулся до нападающего, который упал без чьей-либо помощи. С этого штрафного "Александрия" забила свой второй гол.

На 44-й минуте Дубинчак исподтишка ударил бутсой в грудь Устименко, который поднимался с газона. Арбитр не видел этот момент, а ассистент на линии, находившийся в трех метрах напротив эпизода, по какой-то причине не подал сигнал о нарушении правил. За этот неосторожный прием Дубинчак заслуживал вторую желтую карточку.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

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"Львов" – "Заря" (0:5)

Арбитр: Александр Омельченко.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды очень много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два момента в первом тайме. На 23-й минуте после подачи с углового Вернидуб забил гол. Но защитник "Зари" слишком активно помогал себе руками в борьбе против Кравчука. Арбитр справедливо зафиксировал фол и не засчитал взятие ворот.

На 31-минуте Кабаев ворвался в штрафную "Львова", прокинул мяч мимо Литовченко, после чего был сбит вратарем хозяев. Но арбитр решил, что игрок "Зари" падал по своей инициативе и показал тому желтую карточку. Это явная ошибка. Был фол и в ворота "Львова" должен был быть назначен пенальти.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

"Шахтер" – "Олимпик" (2:0)

Арбитр: Анатолий Абдула.

Для арбитража матч был сравнительно легким. Команды играли без грубости и не совершали много фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 41-й минуте Корниенко упал в штрафной "Олимпика" после борьбы с Пасичем. Эпизод был неоднозначный, но повторы показали, что защитник "Олимпика" толкал своего оппонента рукой, когда тот был в воздухе и боролся за мяч. Арбитр все видел и принял верное решение, назначив пенальти в ворота "олимпийцев".

На 54-й минуте Бенито бил по воротам и в штрафной мяч задел руку Корниенко. Арбитр не назначил пенальти. Рука была в естественном положении, не увеличивала объем тела и расстояние между игроками было небольшим. К тому же, мяч незначительно изменил свою траекторию после касания. Арбитр разобрался в эпизоде верно.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Десна" – "Рух" (3:1)

Арбитр: Денис Шурман.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили и играли довольно грубо. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража стал момент в начале матча. На 12-й минуте Гуцуляк в штрафной "Руха" пробивал по воротам и попал в руку Глихе. Рука была выставлена в сторону и увеличивала объем тела, поэтому арбитр верно назначил пенальти.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Колос" – "Ингулец" (0:0)

Арбитр: Александр Дердо.

Матч был легким для арбитража и проходил практически без опасных моментов. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража стал эпизод в начале второго тайма. На 47-й минуте Селезнев упал в штрафной "Ингульца" после борьбы с защитником. Арбитр верно трактовал, что борьба не выходила за рамки правил, и пенальти не поставил.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги на основе оценок Михаила Метревели:

средняя оценка1234
Владимир Новохатний9,009
Максим Козыряцкий8,0088
Алексей Деревинский8,008
Ярослав Козык8,008
Николай Балакин8,008
Сергей Бойко8,008
Юрий Иванов8,008
Анатолий Абдула8,008
Денис Шурман8,008
Александр Дердо8,008
Игорь Пасхал7,1787,56
Дмитрий Бондаренко7,0086
Дмитрий Кутаков7,007
Константин Труханов7,007
Евгений Арановский7,007
Катерина Монзуль7,007
Александр Шандор6,006
Александр Омельченко6,006
Виталий Романов5,7556,5
Виктор Копиевский5,505,5
Юрий Можаровский5,005
Дмитрий Кривушкин5,005

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рейтинг оценки судья чемпионат Украины арбитр арбитраж Михаил Метревели

Источник: Сегодня|Спорт

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