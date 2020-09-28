Рейтинг арбитров чемпионата Украины и их результативные ошибки. Судейский разбор 4-го тура

Ошибки судей в матче "Динамо" – "Минай" и "Александрия" – "Днепр-1", Мона Лиза от Новохатнего – все матчи и спорные судейские решения оказались в фокусе Михаила Метревели. Футбольный эксперт каналов "Футбол" специально для "Спорт.Сегодня" анализирует арбитраж тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-бальной шкале.

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В прошедшие выходные были сыграны семь матчей четвертого тура Премьер-лиги. Поехали!

Михаил Метревели:

Страсти в УПЛ накаляются. Команды набирают обороты, играют интенсивнее, но количество грубых фолов не растет. В сравнении с предыдущим туром, было 42 дисциплинарных наказания против 49. При этот, средний показатель количества грубых фолов – в пределах 6 желтых и красных карточек за игру. По-прежнему, он один из самых высоких среди европейских чемпионатов. Из особенностей арбитража этого тура выделю блестящую работу Владимира Новохатнего за качество и яркое исполнение.

"Минай" – "Динамо" (0:4)

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Арбитр: Виталий Романов.

Матч был легким для арбитража. Одна команда явно доминировала над другой, из-за чего спорных моментов практически не возникало. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража стал момент на 14-й минуте. Павлиш перед штрафной "Миная" проиграл позицию Супряге и, не успевая за его рывком, пытался руками помешать выходу форварда один на один с вратарем, после чего оба игрока завалились в штрафной площадке. Арбитр верно показал красную карточку за "фол последней надежды", но ошибочно поставил пенальти в ворота "Миная". Видеоповторы показали – нарушение правил было до границ штрафной площадки.

Кроме того, на низкую оценку арбитража повлияли спорные решения Виталия Романова с определением нескольких "микрофолов", что усложняло и без того непростое положение дебютанта УПЛ.

Оценка: 6,5 баллов из 10-ти.

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"Ворскла" – "Мариуполь" (0:0)

Арбитр: Владимир Новохатний.

Для арбитража матч был довольно тяжелым. Команды очень много фолили и несколько раз провоцировали арбитра на назначение пенальти. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража стал ряд эпизодов. В конце первого тайма Кулач вел борьбу со Стасюком в штрафной "Мариуполя", в процессе которой упал на газон. Арбитр верно разобрался, что борьба не выходила за рамки правил и пенальти не поставил.

В начале второго тайма Топалов ворвался в штрафную "Ворсклы" и упал, когда к нему подбежал Яворский. Игрок "Мариуполя" явно симулировал, что и заметил арбитр. Топалов получил заслуженную желтую карточку.

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На 68-й минуте Кане упал в штрафной "Мариуполя" и арбитр снова верно трактовал эпизод. Борьба была обоюдной и не выходила за рамки правил. И на последней добавленной ко второму тайме минуте, арбитр справедливо удалил Петермана. Игрок "Мариуполя" руками завалил Пуцлина и сорвал быструю контратаку. За это арбитр верно показал вторую желтую карточку.

И в конце, отмечаем артистическую манеру судейства Новохатнего – уверенно карающего с невинной улыбкой Мона Лизы. За это в награду дополнительный балл!

Оценка: 9 баллов из 10-ти.

"Александрия" – "Днепр-1" (4:1)

Арбитр: Игорь Пасхал.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды допускали очень много грубых фолов. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража был ряд эпизодов в первом тайме. На 19-й минуте Дубинчак пытался "нарисовать" опасный штрафной перед воротами "Александрии". Арбитр не купился на уловку защитника "Днепр-1" и справедливо наградил того желтой карточкой за симуляцию.

На 36-й минуте арбитр усмотрел фол Батагова на Ситало перед штрафной "Днепр-1". Но повтор показал, что защитник днепрян чисто выбил мяч. Он даже не дотронулся до нападающего, который упал без чьей-либо помощи. С этого штрафного "Александрия" забила свой второй гол.

На 44-й минуте Дубинчак исподтишка ударил бутсой в грудь Устименко, который поднимался с газона. Арбитр не видел этот момент, а ассистент на линии, находившийся в трех метрах напротив эпизода, по какой-то причине не подал сигнал о нарушении правил. За этот неосторожный прием Дубинчак заслуживал вторую желтую карточку.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

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"Львов" – "Заря" (0:5)

Арбитр: Александр Омельченко.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды очень много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два момента в первом тайме. На 23-й минуте после подачи с углового Вернидуб забил гол. Но защитник "Зари" слишком активно помогал себе руками в борьбе против Кравчука. Арбитр справедливо зафиксировал фол и не засчитал взятие ворот.

На 31-минуте Кабаев ворвался в штрафную "Львова", прокинул мяч мимо Литовченко, после чего был сбит вратарем хозяев. Но арбитр решил, что игрок "Зари" падал по своей инициативе и показал тому желтую карточку. Это явная ошибка. Был фол и в ворота "Львова" должен был быть назначен пенальти.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

"Шахтер" – "Олимпик" (2:0)

Арбитр: Анатолий Абдула.

Для арбитража матч был сравнительно легким. Команды играли без грубости и не совершали много фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 41-й минуте Корниенко упал в штрафной "Олимпика" после борьбы с Пасичем. Эпизод был неоднозначный, но повторы показали, что защитник "Олимпика" толкал своего оппонента рукой, когда тот был в воздухе и боролся за мяч. Арбитр все видел и принял верное решение, назначив пенальти в ворота "олимпийцев".

На 54-й минуте Бенито бил по воротам и в штрафной мяч задел руку Корниенко. Арбитр не назначил пенальти. Рука была в естественном положении, не увеличивала объем тела и расстояние между игроками было небольшим. К тому же, мяч незначительно изменил свою траекторию после касания. Арбитр разобрался в эпизоде верно.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Десна" – "Рух" (3:1)

Арбитр: Денис Шурман.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили и играли довольно грубо. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража стал момент в начале матча. На 12-й минуте Гуцуляк в штрафной "Руха" пробивал по воротам и попал в руку Глихе. Рука была выставлена в сторону и увеличивала объем тела, поэтому арбитр верно назначил пенальти.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Колос" – "Ингулец" (0:0)

Арбитр: Александр Дердо.

Матч был легким для арбитража и проходил практически без опасных моментов. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража стал эпизод в начале второго тайма. На 47-й минуте Селезнев упал в штрафной "Ингульца" после борьбы с защитником. Арбитр верно трактовал, что борьба не выходила за рамки правил, и пенальти не поставил.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги на основе оценок Михаила Метревели:

средняя оценка 1 2 3 4 Владимир Новохатний 9,00 9 Максим Козыряцкий 8,00 8 8 Алексей Деревинский 8,00 8 Ярослав Козык 8,00 8 Николай Балакин 8,00 8 Сергей Бойко 8,00 8 Юрий Иванов 8,00 8 Анатолий Абдула 8,00 8 Денис Шурман 8,00 8 Александр Дердо 8,00 8 Игорь Пасхал 7,17 8 7,5 6 Дмитрий Бондаренко 7,00 8 6 Дмитрий Кутаков 7,00 7 Константин Труханов 7,00 7 Евгений Арановский 7,00 7 Катерина Монзуль 7,00 7 Александр Шандор 6,00 6 Александр Омельченко 6,00 6 Виталий Романов 5,75 5 6,5 Виктор Копиевский 5,50 5,5 Юрий Можаровский 5,00 5 Дмитрий Кривушкин 5,00 5

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