Судейский разбор 2-го тура УПЛ: скандал в Мариуполе и ошибка в матче Динамо

Эксперт телеканала Футбол Михаил Метревели проанализировал судейские решения в матчах второго тура чемпионата Украины

Ярослав Козык допустил главную судейскую ошибку во втором туре

Эксперт телеканала Футбол Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи и все спорные моменты 2-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаил Метревели:

Во втором туре УПЛ судейство было получше, чем в стартовом. Арбитры большинства матчей отработали достаточно качественно и были отмечены нами высокими оценками , в пределах 7-8 баллов. Лишь в одном поединке судьями была допущена серьезная результативная ошибка, позволившая Десне обыграть Мариуполь со счетом 2:1. В итоге худшая оценка тура за арбитраж (6 баллов) достались Ярославу Козыку и его ассистентам.

ЛЬВОВ – ШАХТЕР

Арбитр – Николай Балакин. Для арбитража матч был сравнительно легким. Команды играли без грубости и много не фолили. VAR на матче не работал.

Николай Балакин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 35-й минуте Додо выполнил навес в штрафную и начал активно сигнализировать, что мяч попал в руку Политыло. Арбитр дал продолжить игру. Спорный эпизод, которому нельзя дать однозначную оценку.

К сожалению, повторы в телетрансляции не дали четкого ответа, попал ли мяч в руку. С тех ракурсов, которые показали, создалось впечатление, что мяч попал в руку и должен был быть пенальти. Но все же нельзя однозначно сказать, что арбитр в этом эпизоде ошибся.

На 38-й минуте Додо выполнил прострел в штрафную и мяч попал в руку Якимцу. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Рука находилась в естественном положении, мяч попал в нее рикошетом от ноги защитника Львова. Этот эпизод нельзя расценивать, как игру рукой.

Оценка: 8/10

КОЛОС – МЕТАЛЛИСТ 1925

Арбитр – Александр Шандор. Матч был довольно легким для арбитража. Команды мало фолили. VAR на матче не работал.

Рассмотреть стоит один эпизод. На 62-й минуте Протасов заработал для Металлиста-1925 угловой, но перед этим он залез в офсайд. Арбитры не зафиксировали положение вне игры и назначили угловой.

Оценка: 8/10

МИНАЙ – АЛЕКСАНДРИЯ

Арбитр – Виталий Романов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

На 38-й минуте Кулиев пошел в жесткий подкат перед штрафной и ударил по ногам Калюжного. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка. Игрок Миная не сыграл в мяч.

При этом нога была оторвана от газона и удар пришелся в ногу сопернику. Должны были быть желтая карточка для Кулиева и перспективный штрафной для Александрии.

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На 43-й минуте Селезнев упал в штрафной после борьбы с Демченко. Арбитр зафиксировал фол в атаке и назначил штрафной для Александрии. Это верное решение. Форвард Миная толкнул своего соперника в спину, после чего упал сам.

Оценка: 7/10

ЧЕРНОМОРЕЦ – ДНЕПР-1

Арбитр – Виктор Копиевский. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал.

Виктор Копиевский / Фото: Dynamo.kiev.ua

На 3-й минуте арбитры зафиксировали офсайд у Джурасека, выбегавшего на оперативное пространство. Это ошибка. Игрок Днепр-1 находился на одной линии с двумя защитниками Черноморца.

На 38-й минуте Кравченко пошел в подкат перед штрафной и сбил Довбика. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Кравченко сумел дотянуться и сыграл в мяч, и лишь потом ударил по ногам Довбика. Изначально была игра в мяч, так что арбитр поступил верно, не назначив штрафной.

Оценка: 8/10

МАРИУПОЛЬ – ДЕСНА

Арбитр – Ярослав Козык. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

Ярослав Козык / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

На 34-й минуте Кащук в подкате врезался сзади в ноги Калитвинцеву. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку Мариуполя вторую желтую карточку. Это верное решение. Кащук не сыграл в мяч и даже не пытался этого сделать. Заслуженное предупреждение, которое стало вторым.

На третьей добавленной к первому тайму минуте Кулаков на добивании после удара Топалова забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Это верное решение. Кулаков в момент удара Топалова находился в метровом офсайде.

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На 90+2-й минуте Безбородько после навеса с фланга забил гол. Арбитр засчитал взятие ворот. Это ошибка. Форвард Десны находился в очевидном офсайде.

Арбитра могла ввести в заблуждение борьба Тотовицкого и Мампасси, поскольку казалось, что мяч пролетел мимо них и сразу попал к Безбородько (в момент навеса Денис еще не залез в офсайд). Но повторы четко показывают, что мяч отскочил к Безбородько от Тотовицкого. Так что это офсайд и гол не должен был быть засчитан.

Оценка: 6/10

ДИНАМО – ВЕРЕС

Арбитр – Денис Шурман. Матч был легким для арбитража. Команды играли корректно и мало фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 82-й минуте Махнев забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Это ошибка. Игрок Вереса был на одной линии с защитником Динамо. Гол должен был быть засчитан.

На 85-й минуте Немчанинов в штрафной пошел в подкат и врезался в ноги Цыганкову. Арбитр назначил пенальти в ворота Вереса и показал Немчанинову желтую карточку. Это верное решение. Защитник Вереса не сыграл в мяч и очевидно сбивал Цыганкова.

Оценка: 7/10

ВОРСКЛА – РУХ

Арбитр – Евгений Арановский. Матч для арбитража был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.

Рефери Евгений Арановский

На 21-й минуте Мартынюк и Челядин пошли в жесткий стык, после которого игрок Руха остался лежать на газоне. Арбитр зафиксировал фол со стороны Мартынюка и показал ему желтую карточку. Это верное решение.

Челядин был первым на мяче, а капитан Руха шел в опасный подкат. И хоть в итоге пострадал именно Мартынюк, нарушение правил было с его стороны, что верно и зафиксировал арбитр.

Оценка: 8/10

ИНГУЛЕЦ – ЗАРЯ

Арбитр – Сергей Бойко. Матч был довольно легким для арбитража. Команды играли корректно и мало фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Сергей Бойко

На 23-й минуте Ковалев ударил по воротам, мяч попал в Фаворова и все игроки Ингульца начали активно сигнализировать, что мяч попал игроку Зари в руку. Арбитр оставил апелляции без внимания и дал продолжить игру. Это верное решение. Фаворов прятал руки за спину, мяч попал ему в плечо. О пенальти не было и речи.

На 80-й минуте Ситало упал в штрафной после борьбы с Руфати. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку Ингульца желтую карточку. Это верное решение. Ситало картинно падал после минимального контакта со стороны игрока Зари.

Оценка: 8/10

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