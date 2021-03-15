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Судейский разбор 18 тура УПЛ: верный пенальти в ворота "Десны" и ошибки в пользу "Днепра-1"

15 марта, 11:31

Михаил Метревели Михаил Метревели

Михаил Метревели считает, что тур обошелся без серьезных судейских ошибок

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура украинской Премьер-лиги. Все матчи, все спорные момент 18-го тура чемпионата Украины – в фокусе известного футбольного эксперта.

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Михаил Метревели:

Тур обошелся без серьезных судейских ошибок, за исключением подозрений на пенальти в матче "Днепра-1". В остальном решения арбитров были верны. Главные матчи тура обошлись без претензий к судейству, с борцовским приемом от игрока "Десны" Имерекова против Кривцова помог справиться VAR.

"Минай" – "Ингулец" – 0:1

Арбитр: Сергей Бойко. Матч был легким для арбитража. Команды мало фолили, спорных эпизодов не возникало. VAR на матче не работал.

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Ключевым для арбитража был один эпизод. На 25-й минуте Ситчинава получил пас в штрафной после чего его толкнул в спину Карась. Арбитр поставил пенальти в ворота "Миная" и показал защитнику закарпатцев вторую желтую карточку. Это верное решение. Толчок в спину был очевидным и это был срыв выхода один-ни-один с вратарем. Можно было даже показать прямую красную карточку, поскольку Карась не пытался сыграть в мяч и открыто шел на фол.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Ворскла" – "Днепр-1" – 0:1

Арбитр: Виктор Копиевский. На матче работал VAR.

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На 14-й минуте Ризнык выбивал мяч на Степанюка и пас перехватил Тейлор, сыграв при этом рукой. Арбитр зафиксировал фол, но желтую карточку показывать не стал. Это либеральное решение арбитра. Игрок "Днепр-1" умышленно играл рукой и должен был получить за это предупреждение.

На 53-й минуте Дуглас выбил мяч из-под ног Степанюка. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку "Днепра-1" вторую желтую карточку. Это слишком суровое решение, если не сказать ошибочное. Дуглас четко сыграл в мяч и лишь после этого по инерции врезался бедром в бедро Степанюку. Даже если арбитр посчитал это опасной игрой, то она явно не тянула на желтую карточку, тем более вторую.

На 77-й минуте Челядин упал в штрафной после борьбы с Довбиком. Арбитр показал игроку "Ворсклы" желтую карточку за симуляцию. Это ошибка. Довбик положил руку на спину Челядину и мог его толкнуть. Даже если форвард полтавчан дорисовывал эпизод – это точно не симуляция. В крайнем случае арбитру стоило дать продолжить игру. Но были и основания для пенальти.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

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"Мариуполь" – "Колос" – 1:4

Арбитр: Александр Шандор. Матч был сравнительно легкий для арбитража. Команды мало фолили. VAR на матче не работал.

На 4-й минуте после подачи с углового Лысенко забил гол. Арбитр его не засчитал. Это верное решение. При подаче Антюх откровенно блокировал Кудрика во вратарской и мешал ему выйти на мяч.

На 75-й минуте Нгамба ворвался в штрафную и упал после борьбы с защитниками "Мариуполя". Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку "Колоса" желтую карточку. Это слишком суровое решение. Нгамба действительно падал после контакта со стороны Очеретько, так что это не была симуляция. Но и пенальти не было. Борьба была корпус-в-корпус и в рамках правил.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Шахтер" – "Десна" – 4:0

Арбитр: Игорь Пасхал. Матч был легким для арбитража. Команды старались играть корректно и мало фолили. На матче работал VAR.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 31-й минуте при подаче в штрафную Имереков схватил руками и завалил на газон Кривцова. Арбитр сначала дал продолжить игру, но после подсказки от ассистента VAR и самостоятельного просмотра повтора изменил решение и поставил пенальти в ворота "Десны". Это верное решение. Имереков открыто держал соперника руками и не давал ему выпрыгнуть, чтобы сыграть в мяч.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Заря" – "Динамо" – 0:2

Арбитр: Юрий Иванов. Матч для арбитража был средней тяжести. Было много борьбы и команды часто фолили. На матче работал VAR.

Рассмотреть стоит всего один эпизод. На 28-й минуте Буяльский попытался выбить мяч и зацепил Назарину, который упал на газон. Арбитр показал игроку "Динамо" желтую карточку. Это слишком суровое наказание. Повторы четко не показали, был ли контакт вообще. Но даже если и был, то минимальный. Это нельзя считать грубым фолом и стоило ограничиться лишь фиксацией нарушения, без предупреждения для Буяльского.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Александрия" – "Олимпик" – 2:0

Арбитр: Алексей Деревинский. Для арбитража матч был средней тяжести. На поле было много борьбы. VAR на матче не работал.

Внимания заслуживает всего один эпизод. На 64-й минуте Вантух пробил по воротам и активно сигнализировал, что мяч в штрафной попал в руку Нкенгу. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Мяч вообще не попал в руку и это была провокация со стороны игроков "Александрии", на которую арбитр не поддался.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забитые 37
Пропущеные 12
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
17
9
5
3
31
13
18
32
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
18
8
6
4
27
18
9
30
Забитые 27
Пропущеные 18
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забитые 25
Пропущеные 19
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н П В Н
7
АлександрияАлександрияАле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забитые 26
Пропущеные 21
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н П В В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забитые 23
Пропущеные 30
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н Н В В
9
ОлимпикОлимпикОли
17
5
2
10
22
30
-8
17
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П П
10
МариупольМариупольМар
18
4
5
9
17
28
-11
17
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: П П Н П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П Н П
12
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-16
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12
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-21
13
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3
3
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Пропущеные 37
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