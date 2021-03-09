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Судейский разбор 17 тура УПЛ: грубая ошибка в матче "Динамо" – "Минай" и отмененный гол "Олимпика"

9 марта, 13:04

Михаил Метревели Михаил Метревели

Михаил Метревели оценивает работу арбитров Премьер-лиги

Футбольный эксперт Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня анализирует арбитраж 17 тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-бальной шкале. Все матчи, все спорные момент 17-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного специалиста.

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Михаил Метревели:

Тур, вызвавший самые громкие судейские разбирательства с начала сезона. Самым обговариваемым (за счет нецензурных высказываний президента "Олимпика") стал момент с отмененным голом "Олимпика" в ворота "Шахтера", по которому эксперты и журналисты так и не сошлись в едином мнении. Но даже без этого, хватало результативных ошибок в других матчах: непоставленый пенальти в ворота "Миная" в матче с "Динамо" за явную игру футболиста ужгородцев рукой (при работавшем на игре VAR) и двойное наказание для игрока "Мариуполя" в матче с "Ворсклой", в ситуации, когда большинство даже нарушения не увидело. Конец чемпионата обещает быть жарким

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Рейтинг арбитров Премьер-лиги:

"Мариуполь" – "Ворскла" – 0:1

Арбитр: Денис Шурман. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал.

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На 34-й минуте Кулач убежал в быструю контратаку и упал в штрафной после контакта со стороны Быкова. Арбитр поставил пенальти в ворота "Мариуполя" и показал Быкову красную карточку. Это грубая ошибка. Защитник азовцев положил руку на плечо форварду "Ворсклы", но не было ни толчка, ни рывка к себе. Также не было какого-либо удара по ногам, хотя Кулач свалился так, будто его именно ударили сзади по ногам. Это обычный игровой эпизод. Арбитр не успел за темпом атаки и не смог разглядеть эпизод, как следует.

На 70-й минуте Кулаков упал в штрафной после контакта со стороны Яворского. Арбитр зафиксировал фол, но со стороны игрока "Мариуполя". И это вторая грубая ошибка арбитра за матч. Кулаков был первым на мяче, после чего ему в ногу врезался Яворский и не дал развить атаку. Это фол и чистый пенальти. Арбитр совершил две ошибки, которые прямо повлияли на исход матча. И обе ошибки были в пользу одной команды.

Оценка: 5 баллов из 10-ти.

"Олимпик" – "Шахтер" – 0:1

Арбитр: Юрий Иванов. Матч для арбитража был средней тяжести. Команды старались играть корректно, но периодически допускали грубые фолы и был спорный момент в концовке первого тайма. На матче работал VAR.

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Ключевой для арбитража момент случился на 38-й минуте. Нкенг забил гол после подачи углового. Арбитр зафиксировал взятие ворот, но после долго общения с ассистентом VAR и самостоятельного просмотра повтора изменил решение – гол был отменен.

Это был сложный игровой эпизод. Рефери после просмотра ВАР, мог принять одно из четырех решений: засчитать гол, определить блокировку Снурницыным голкипера "Шахтера" во вратарской площадке, офсайд после того, как мяч угодил в лежащего защитника "Олимпика" и влетел в ворота и нарушение правил самим вратарем и назначением пенальти. В итоге, арбитр, определил офсайд и отменил взятие ворот.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Динамо" – "Минай" – 3:0

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Арбитр: Екатерина Монзуль. Матч был легким для арбитража. Команды мало фолили и играли корректно. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 11-й минуте после навеса с фланга Пыняшко в штрафной остановил мяч рукой. Арбитр дала продолжить игру, а ассистент VAR подтвердил ее решение. Это грубая ошибка. Пыняшко играл рукой. Нельзя говорить, что это был случайный отскок или у него не было времени, чтобы среагировать и убрать руку. Было движение руки к мячу, рука прервала полет мяча и если бы не это, то мяч принял бы Кендзера. Это чистый пенальти и сложно сказать, почему арбитры решили иначе.

На 54-й минуте Караваев убегал один на один с вратарем и перед штрафной его в спину толкнул Малепе. Арбитр зафиксировала нарушение и показала игроку "Миная" прямую красную карточку. Это верное решение. Малепе не пытался сыграть в мяч и лишил соперника явной голевой возможности.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Заря" – "Львов" – 4:0

Арбитр: Игорь Пасхал. Матч был средним для арбитража. Одна из команд много фолила и допустила ряд грубых фолов. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 78-й минуте Кочергин прыгнул в подкат сзади и врезался в голеностоп Семениву. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку "Зари" желтую карточку. Наказание было слишком либеральным. Кочергин заслуживал удаления. Это был грубый фол с риском нанести травму сопернику. И футболист "Зари" даже не пытался сыграть в мяч. Арбитр должен был показывать красную карточку.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Ингулец" – "Колос" – 0:0

Арбитр: Александр Дердо. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили и был ряд неоднозначных эпизодов. VAR на матче не работал.

На 83-й минуте Ильин упал в штрафной после борьбы с Квасным. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение, которое даже следовало ужесточить. Игрок "Колоса" откровенно симулировал контакт со стороны соперника и должен был получить желтую карточку.

На 86-й минуте Ильин упал в штрафной после борьбы с Запорожцем. Арбитр назначил пенальти в ворота "Ингульца". Сложно судить о справедливости этого решения. Ни один из повторов не дал четкого понимания, был ли удар по ноге со стороны защитника. К тому же, у Ильина весьма неоднозначная репутация в плане падений в штрафной соперника. Но арбитр занял хорошую позицию на поле и мог рассмотреть эпизод. Поэтому доверимся его решению.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Днепр-1" – "Александрия" – 0:0

Арбитр: Андрей Коваленко. Для арбитража матч был средней тяжести. В игре было много борьбы и довольно много фолов. На матче работал VAR.

Рассмотреть стоит всего один эпизод. На 31-й минуте Игнатенко в центре поля схватил руками Ситало и завалил его на газон. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку "Днепр-1" желтую карточку. Это слишком суровое наказание. Игнатенко однозначно фолил, но делал это без особой грубости и он не срывал быструю атаку. Так что арбитру стоило ограничиться просто фиксацией фола.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Рух" – "Десна" – 0:4

Арбитр: Виталий Романов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили и был ряд спорных эпизодов. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража был ряд эпизодов. На 21-й минуте Сигурдссон выбивал мяч из штрафной и попал в Тотовицкого, после чего игрок "Десны" отдал пас на партнера и черниговская команда забила гол. Арбитр засчитал взятие ворот. Это ошибка. После попадания мяча в ногу Тотовицкому, он ударился об газон и отрикошетил игроку "Десны" в руку. Рука была выставлена в сторону и помогла Тотовицкому получить контроль над мячом. Арбитр должен был зафиксировать фол со стороны "Десны" и отменить гол.

На 36-й минуте Кондраков упал в штрафной после борьбы с защитником "Десны". Арбитр дал продолжить игру, а после показал игроку "Руха" желтую карточку за лишние эмоции. Это верное решение. Нога защитника "Десны" была очень близко к ноге Кондракова, но контакта все же не было. Игрок "Руха" падал сам.

На 59-й минуте Тотовицкий забил гол после навеса с фланга. Арбитр зафиксировал фол со стороны игрока "Десны" и отменил взятие ворот. Это верное решение. Тотовицкий обперся об игрока "Руха" и мешал ему выпрыгнуть, чтобы бороться за мяч.

На 62-й минуте Будковский выполнил навес в штрафную, мяч попал в Белого и тот скинул его вратарю. Арбитр взял паузу, выслушал подсказку от лайнсмена и поставил пенальти в ворота "Руха". Это верное решение. Эпизод был сложный и могло показаться, что мяч попал защитнику "Руха" в бедро, но при детальном рассмотрении видно, что мяч также попал и в руку. Рука была выставлена, увеличивала объем тела, так что это пенальти.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Средняя оценка и оценки по турам:

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забитые 36
Пропущеные 13
Разница 23
Результаты последних матчей: В В Н В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забитые 33
Пропущеные 12
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
5
2
31
11
20
32
Забитые 31
Пропущеные 11
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забитые 27
Пропущеные 14
Разница 13
Результаты последних матчей: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забитые 24
Пропущеные 14
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н Н
6
АлександрияАлександрияАле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
9
МариупольМариупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
17
4
4
9
22
30
-8
16
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: Н Н В В П
11
ИнгулецИнгулецИнг
17
1
10
6
15
24
-9
13
Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
13
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забитые 12
Пропущеные 32
Разница -20
Результаты последних матчей: П В П П Н
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

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