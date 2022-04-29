Строительство во время войны: в Ровно реконструируют стадион под обстрелами (фото)

Президент УАФ Андрей Павелко посетил стадион "Авангард", который продолжает реконструкцию несмотря на периодические обстрелы в городе и области

Андрей Павелко встретился с детьми и представителями Вереса на стадионе в Ровно / Фото: УАФ

Война с Россией поставила на паузу украинский футбол. Чемпионат досрочно завершен, а большинство команд распущены и не имеют возможности вести деятельность.

Тем не менее, футбольная жизнь в Украине не умерла и подает признаки жизни. С рабочим визитом в Ровно побывал президент УАФ Андрей Павелко.

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Глава украинского футбола посетил стадион "Авангард", который реконструируется для игр Вереса в УПЛ. Несмотря на войну и обстрелы, работы на арене продолжались и стадион близок к сдаче. Есть вероятность, что с возобновлением футбола "красно-черные" будут уже на нем играть.

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Сам же Павелко провел рабочую встречу с представителями клуба, а также пообщался с детьми-переселенцами с восточных регионов Украины. Президент УАФ подарил им футбольные мячи и памятные сувениры.

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Отметим, что Верес повысился в классе в прошлом сезоне, однако арена в Ровно еще не была готова. Таким образом, команда Юрия Вирта вынуждена была принимать соперников в Луцке. На момент остановки чемпионата "красно-черные" находились на 9-м месте.