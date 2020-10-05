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Степаненко ждет повторного теста на коронавирус: "В скором времени вернемся к повседневной жизни"

5 октября, 09:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский футболист признался, что чувствует себя хорошо, несмотря на вирус

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, что чувствует себя нормально и надеется в ближайшее время вернуться к повседневной жизни. Накануне стало известно, что Степаненко и Пятов заразились коронавирусом, а вся команда "горняков" ушла на изоляцию.

"Дорогие друзья! После игры у нас с Андреем Пятовым тест на COVID-19 дал положительный результат. Поэтому в соответствии со всеми правилами мы находимся на самоизоляции и в ближайшее время будем сдавать тесты повторно. Но в любом случае чувствуем себя хорошо и уверены, что в скором времени вернемся к повседневной жизни. Берегите себя и свои семьи, все будет хорошо", – написал футболист в Instagram.

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В связи со вспышкой коронавируса в "Шахтере" все игроки донецкого клуба пропустят товарищеский матч против сборной Франции, а их участие в поединках Лиги наций с Германий и Испанией под вопросом. Потому Андрей Шевченко вызвал в команду Юрия Панькива и Владимира Шепелева.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Десной" в чемпионате Украины:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Тарас Степаненко коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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