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Срна ответил Луческу на слова о победе COVID в матче "Динамо" – "Шахтер"

9 ноября, 16:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Хорватский функционер донецкого клуба уверен, что победили "горняки", а не вирус

В воскресенье "Шахтер" переиграл "Динамо" в центральном матче первого круга чемпионата Украины. Борьба за лидерство в УПЛ постепенно обостряется и сводится, как и ранее, к противостоянию двух отечественных грандов. Об успехе в классической дуэли рассказал и директор "Шахтера" Дарио Срна.

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Его цитирует Shakhtar News.

О важности победы над "Динамо":

"Мы знали, в какой ситуации находимся: перед игрой у "Динамо" было +4 очка. И, не дай Бог, негативный результат для нас… Это значило бы, что мы сделали еще один большой шаг назад. Но победой мы сделали большой шаг вперед".

  • О влиянии коронавируса:

"К сожалению, мы живем в таком мире, когда каждый день кто-то может заразиться. Мы были в такой же ситуации перед "Реалом", как "Динамо" сейчас. Но мы не рассматривали вариант с переносом матча и не предлагали этого соперникам. Есть регламент, который нужно исполнять. У "Динамо" было достаточно хороших футболистов, вышедших на поле. Так что выиграл не COVID, а "Шахтер".

  • О сравнении матчей за Суперкубок и в чемпионате:

"Суперкубок – не наш трофей. Для нас самое важное – выиграть чемпионат Украины, потому что напрямую попадаешь в Лигу чемпионов. Это то соревнование, где мы хотим показать себя на хорошем уровне. Сейчас у "Динамо" на балл больше, чем у нас, так что мы больше не должны терять очки".

  • О победе над бывшим тренером:

"Эмоции хорошие. А когда проигрываешь, и не только Луческу, а любому сопернику, то эмоции не очень. Но я уже не буду комментировать Луческу. У нас есть новый тренер, у него хорошая дорога и хорошая команда. Надеемся, в будущем будем показывать такой футбол, как сейчас".

  • Об игре "Шахтера" в целом:

"Игра была хорошей. С первых минут было видно, что и "Динамо" играет аккуратно, и мы. Забили очень хороший гол. Затем – удаление, которое пошло нам на пользу, и оно – чистейшее. Двигаемся дальше".

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Смотрите, как "Динамо" проиграло "Барселоне":

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