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Сразу два клуба Премьер-лиги остались без домашних стадионов. Что сделала УАФ

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
9 июля, 15:20
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Футбольные функционеры провели переоценку, из-за которой стадион "Украина" во Львове понизился до второй категории и не сможет принимать Премьер-лигу
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Сегодня Украинская ассоциация футбола опубликовала список отечественных арен, на которых могут проходить матчи разного уровня. В частности, Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований провел оценку и утвердил их список. Среди арен третьей категории, на которой допускается организация матчей Премьер-лиги, не оказалось львовской "Украины".

Тем временем Олимпик официально снялся с чемпионата Украины.

В ближайшем сезоне 2021/2022 сразу две команды собирались именно на "Украине" – Рух и Львов. Так что теперь, похоже, им придется возвращаться к варианту с "Ареной Львов", имеющей четвертую категорию. Всего же у нас в стране – семь стадионов этого, довольно высокого, уровня. Кроме львовского, это: НСК "Олимпийский" (Киев), "Ворскла" (Полтава), "Днепр-Арена", "Металлист" (Харьков), "Черноморец" (Одесса), "Славутич-Арена" (Запорожье). Есть еще 12 – третьей категории.

Читайте также: Динамо нашло соперников на второй сбор в Швейцарии.

Новый сезон в УПЛ стартует 25 июля. Участие в нем примут 16 клубов – на два больше, чем в предыдущем чемпионате.

Вспомним, как Рух обыгрывал Александрию во Львове:

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#
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И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
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3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
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3
2:7
3
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#
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
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3
4:3
6
3
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3
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
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1
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
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1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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