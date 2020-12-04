Сразу 20 зараженных в "Днепре-1", но боссы УПЛ отказали в переносе воскресного матча

Заболевание у инфицированных протекает без ярко выраженных симптомов

Серьезная вспышка коронавируса зафиксирована в "Днепре-1". По информации fcdnipro.com, на сегодняшний день положительные тесты имеют порядка 20-ти человек – футболисты и представители тренерского штаба. А буквально 2 декабря "Днепр-1" играл в Кубке Украины против "ВПК-Агро", разгромив соперника 5:0 в 1/8 финала.

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Как сообщает источник, после такой эпидемии в команде днепровский клуб обращался в УПЛ с просьбой о переносе выездного матча 12 тура чемпионата Украины против "Зари". Однако руководство Лиги отказало команде. И теперь неясно, какой состав сможет выставить 6 декабря тренерский штаб.

Тесты "Днепра-1" на коронавирус / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

А на официальном сайте днепровской команды отмечается, что заболевание у инфицированных протекает без ярко выраженных симптомов.

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Евгений Селезнев в матче против "Днепра-1" / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1" В тренде Кроссворд. Ответь на вопросы про матч "Ювентус" – "Динамо"

Напомним, что в ноябре COVID-19 уже перенесли главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич, а также футболисты Сергей Кравченко и Владимир Адамюк.

Ранее также Селезнев извинился перед Йовичевичем за конфликт на "Днепр-Арене".

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