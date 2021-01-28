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Солнце вместо мяча: футболист "Динамо" развлекается в Эмиратах, пока другие пашут

28 января, 12:17

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Легионеры киевского клуба де Пена и Дуэлунд получили дополнительный отпуск

Уже в ближайшую пятницу "Динамо" отправится на второй тренировочный сбор – в Турцию. Сейчас подопечные Мирчи Луческу тренируются в Киеве, однако, как оказалось, не все. Уругваец Карлос де Пена и датчанин Миккель Дуэлунд остались в ОАЭ после первого сбора: руководство клуба разрешило им еще немного отдохнуть. Недавно "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку: мало миллионов.

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Де Пена выбрался в пустыню, где сделал несколько привлекательных кадров. В частности, показал, как он играет солнцем вместо мяча – и ногой, и руками.

28-летний Карлос сдружился с 23-летним Миккелем, и теперь парни прекрасно проводят время вместе, называя друг друга братьями.

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Также футболист показал прекрасный закат в Дубае.

На сборе в Турции лидер чемпионата Украины планирует сыграть пять контрольных матчей. Первый из них – уже в субботу с .болгарским "Лудогорцем".

Тем временем, стало известно, что легионер "Динамо" получил в Киеве курьезную травму.

Вспомним, как уругваец забивал за "Динамо" в Лиге чемпионов:

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ОАЭ футбол Солнце Динамо Киев Миккель Дуэлунд Карлос де Пена
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