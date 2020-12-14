Смотрим на первый круг УПЛ сквозь цифры: деньги, голы, минуты

Украинская Премьер-лига пришла к экватору. Команды отыграли на выходных 13-й тур и ушли на зимний перерыв. Как прошла первая часть сезона – расскажут цифры.
- 341,3 млн евро – общая трансферная стоимость всех футболистов УПЛ.
- 371 игрок – заявлен на сезон в Премьер-лиге.
- 77 легионеров – в составе всех команд; больше всего у "Шахтера" – 13, 0 – у "Мариуполя".
- 25,8 лет – средний возраст игроков УПЛ.
- 1170 минут – на поле провел полузащитник "Мариуполя" Дмитрий Мишнев; он единственный отыграл все матчи без замен.
- 32 725 зрителей – вот столько счастливчиков побывало на матчах в этом сезоне. Большинство туров прошло без зрителей из-за коронавируса.
- 0 зрителей - лишь "Динамо" и "Олимпик" остались без поддержки в первой части сезона.
- 3 матча – по разным причинам не сыграли в первом круге: "Ингулец" – "Шахтер", "Олимпик" – "Заря", "Львов" – "Минай".
- 8 голов – забили Шахаб Захедитабар ("Олимпик") и Виктор Цыганков ("Динамо") – лидеры гонки бомбардиров.
- 5 пенальти - из 5 реализовал Евгений Селезнев ("Колос").
- 148 ударов – нанес "Шахтер" по воротам соперников, меньше всех бил "Минай" – 84 раза.
- 48 желтых карточек – у "Ингульца".
- 7 красных карточек – у "Ворсклы".
- 8 матчей – судил арбитр Игорь Пасхал.
Возобновится чемпионат Украины 13 февраля.
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