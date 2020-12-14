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Смотрим на первый круг УПЛ сквозь цифры: деньги, голы, минуты

14 декабря, 12:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Больше всех по воротам бьет "Шахтер", а забивают Шахаб и Цыганков

Украинская Премьер-лига пришла к экватору. Команды отыграли на выходных 13-й тур и ушли на зимний перерыв. Как прошла первая часть сезона – расскажут цифры.

  • 341,3 млн евро – общая трансферная стоимость всех футболистов УПЛ.
  • 371 игрок – заявлен на сезон в Премьер-лиге.
  • 77 легионеров – в составе всех команд; больше всего у "Шахтера" – 13, 0 – у "Мариуполя".
  • 25,8 лет – средний возраст игроков УПЛ.
  • 1170 минут – на поле провел полузащитник "Мариуполя" Дмитрий Мишнев; он единственный отыграл все матчи без замен.

  • 32 725 зрителей – вот столько счастливчиков побывало на матчах в этом сезоне. Большинство туров прошло без зрителей из-за коронавируса.
  • 0 зрителей - лишь "Динамо" и "Олимпик" остались без поддержки в первой части сезона.
  • 3 матча – по разным причинам не сыграли в первом круге: "Ингулец" – "Шахтер", "Олимпик" – "Заря", "Львов" – "Минай".
  • 8 голов – забили Шахаб Захедитабар ("Олимпик") и Виктор Цыганков ("Динамо") – лидеры гонки бомбардиров.

  • 5 пенальти - из 5 реализовал Евгений Селезнев ("Колос").

  • 148 ударов – нанес "Шахтер" по воротам соперников, меньше всех бил "Минай" – 84 раза.
  • 48 желтых карточек – у "Ингульца".
  • 7 красных карточек – у "Ворсклы".
  • 8 матчей – судил арбитр Игорь Пасхал.

Возобновится чемпионат Украины 13 февраля.

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