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"Сидорчук жесткий футболист и не всегда успевает": Маркевич – о наказании "динамовца"

27 ноября, 18:02

Елена Павлова Елена Павлова

Тренер считает, что эта дисквалификация станет для капитана киевлян хорошим уроком

Бывший наставник "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич оценил справедливость наказания КДК УАФ Сергея Сидорчука за фол на Викторе Корниенко. Футболист киевской команды грубо сыграл в поединке 9-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" – "Шахтер" (0:3) и получил три матча дисквалификации.

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"Я думаю, что если предусмотрено 4, а ему дали 3 матча, то это нормально. В любом случае, для Сидорчука это будет хорошая наука. Не думаю, что он специально хотел нанести травму. Другое дело, что есть футболисты, злоупотребляющие грубыми фолами. А Сидорчук жесткий футболист, он не всегда успевает. И тут он просто не успел", – цитирует Маркевича meta-ratings.com.ua.

Виктор Корниенко

Виктор Корниенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Корниенко скорее пробросил мяч, поэтому возникла такая ситуация. Виктор – хороший игрок. Думаю, что у него должно все получиться и будет шанс вернуться в сборную. С другой стороны, Сидорчук правильно сделал, что извинился. Это еще раз доказывает, что он не делал этого намеренно. Но в будущем ему надо быть осторожнее", – считает тренер.

Мирон Маркевич
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Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Напомним, в конце первого тайма капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в грубом подкате сбил "горняка" и увидел перед собой сначала желтую, а после использования системы VAR – красную карточку. Позже стало известно, что Корниенко выбыл до конца года – у него диагностировали разрыв латеральных связок голеностопа с частичным повреждением межберцового синдесмоза.

Смотрите, как Корниенко играл против "Олимпика"

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