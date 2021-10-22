Штангой между ног: украинский футболист получил нелепую травму (видео)

Неприятный инцидент произошел с нападающим Александрии Сергеем Гринем в поединке против Ворсклы. Футболист получил нелепую травму, пытаясь спасти собственные ворота

Сергей Гринь получил травму в матче с Ворсклой

В матче 11-го тура чемпионата Украины Александрия проиграла Ворскле со счетом 1:2. Уже в компенсированное время полтавчане могли забить третий мяч, но Сергей Гринь ценой собственного здоровья спас ворота.

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Оливье Тилль получил мяч на фланге, обыграл вратаря и с острого угла пробивал в ближний угол. Но Гринь в подкате сумел заблокировать удар, а затем по инерции влетел в штангу.

Как оказалось, во время этого инцидента футболист получил травму. Он уже перенес одну операцию и в скором времени ему потребуется еще одно хирургическое вмешательство, пишет Meta-ratings.com.ua.

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Напомним, что в этом же матче Александрия потеряла еще и своего лидера – Кирилла Ковальца. В середине первого тайма он неудачно приземлился на газон после верховой борьбы за мяч с Александром Скляром, получив травму колена.

Сына экс-звезды Динамо Сергея Ковальца с поля уносили на носилках. Судя по всему, из игры полузащитник выбыл надолго.