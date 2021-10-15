Шахтер – Заря: где и во сколько смотреть матч УПЛ

Претенденты на награды чемпионата Украины по футболу встретятся на НСК "Олимпийский" в 11 туре УПЛ

"Заря" - "Шахтер", Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В пятницу, 15 октября начнется 11-й тур чемпионата Украины по футболу. Откроется он суперпоединком. Встретятся вторая и четвертая команды УПЛ – Шахтер принимает Зарю.

Где смотреть матч

Начало поединка в 17:00. Мы ведем прямую онлайн-трансляцию встречи Шахтер – Заря. Кроме того, матч в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 1". Также игру можно посмотреть на сервисе OLL.TV.

Реклама

Турнирная таблица

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 10 8 2 0 25 2 23 26 Забитые 25 Пропущеные 2 Разница 23 Результаты последних матчей: Н В В В В 2 Шахтер Шах 10 7 2 1 23 5 18 23 Забитые 23 Пропущеные 5 Разница 18 Результаты последних матчей: Н В В В Н 3 Ворскла Вор 10 6 3 1 19 7 12 21 Забитые 19 Пропущеные 7 Разница 12 Результаты последних матчей: В В В Н П 4 Заря Зар 10 6 2 2 22 9 13 20 Забитые 22 Пропущеные 9 Разница 13 Результаты последних матчей: В В В Н В 5 Днепр-1 Дне 10 6 1 3 14 12 2 19 Забитые 14 Пропущеные 12 Разница 2 Результаты последних матчей: В П В П В 6 Александрия Але 10 5 3 2 10 7 3 18 Забитые 10 Пропущеные 7 Разница 3 Результаты последних матчей: Н В П В Н 7 Десна Дес 10 5 1 4 13 16 -3 16 Забитые 13 Пропущеные 16 Разница -3 Результаты последних матчей: П П В Н П 8 Металлист 1925 Мет 10 4 1 5 9 13 -4 13 Забитые 9 Пропущеные 13 Разница -4 Результаты последних матчей: В В Н П П 9 Верес Вер 10 3 3 4 9 12 -3 12 Забитые 9 Пропущеные 12 Разница -3 Результаты последних матчей: Н П П В В 10 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: В П П Н В 11 Колос Кол 9 3 2 4 7 14 -7 11 Забитые 7 Пропущеные 14 Разница -7 Результаты последних матчей: В П В П П 12 Ингулец Инг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забитые 9 Пропущеные 18 Разница -9 Результаты последних матчей: П Н П П В 13 Львов Льв 10 1 3 6 6 15 -9 6 Забитые 6 Пропущеные 15 Разница -9 Результаты последних матчей: П В Н П П 14 Минай Мин 9 1 3 5 6 12 -6 6 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: П П П Н Н 15 Черноморец Чер 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забитые 11 Пропущеные 24 Разница -13 Результаты последних матчей: П Н П Н Н 16 Мариуполь Мар 10 1 1 8 12 25 -13 4 Забитые 12 Пропущеные 25 Разница -13 Результаты последних матчей: П П П В П

Кто фаворит

Аналитики считают Шахтер безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.33, на ничью – 4.90, на победу Зари – 10.50.