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Шахтер выиграет матч, но Динамо станет чемпионом: прогноз на субботнюю битву грандов

16 апреля, 21:57

Олег Люлька Олег Люлька

Донецкой команде предрекают победу в украинском классико на НСК "Олимпийский", но, по мнению букмекеров, это не помешает киевлянам завоевать "золото" УПЛ

Шахтер называют фаворитом субботнего украинского классико с Динамо, которое начнется на НСК Олимпийский в 19:30.

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На победу "горняков" в поединке 22-го тура УПЛ установлен коэффициент 2.04, на ничью – 3.65, на победу киевлян – 3.45. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш Шахтера – 47%, ничья – 26%, выигрыш Динамо – 27%.

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Наиболее реальным из всех возможных счетов букмекеры называют 1:0 в пользу Шахтера, а самые высокие шансы забить в составе "горняков", по мнению аналитиков, у вернувшего себе бомбардирский тонус Жуниора Мораеса.

Жуниор Мораес
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Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Между тем букмекеры почти не сомневаются, что, независимо от результата матча Шахтер – Динамо 17 апреля, чемпионом Украины-2021 станет Динамо. На "золото" киевлян дают коэффициент 1.04 (90%), а на завоевание титула "горняками" – 8.50 (10%).

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Напомним, что за пять туров до финиша Премьер-лиги Динамо опережает Шахтер на семь очков.

В последний раз киевляне становились чемпионами еще при Сергее Реброве в 2016 году.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забитые 45
Пропущеные 14
Разница 31
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забитые 44
Пропущеные 15
Разница 29
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
20
11
5
4
35
14
21
38
Забитые 35
Пропущеные 14
Разница 21
Результаты последних матчей: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забитые 33
Пропущеные 21
Разница 12
Результаты последних матчей: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забитые 29
Пропущеные 18
Разница 11
Результаты последних матчей: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
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Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
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ОлимпикОлимпикОли
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Пропущеные 37
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Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
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3
6
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Забитые 12
Пропущеные 35
Разница -23
Результаты последних матчей: П Н Н П П

Смотрите, как Шахтер и Динамо играли за Суперкубок-2020

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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прогноз чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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