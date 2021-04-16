Шахтер выиграет матч, но Динамо станет чемпионом: прогноз на субботнюю битву грандов

Шахтер называют фаворитом субботнего украинского классико с Динамо, которое начнется на НСК Олимпийский в 19:30.
На победу "горняков" в поединке 22-го тура УПЛ установлен коэффициент 2.04, на ничью – 3.65, на победу киевлян – 3.45. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш Шахтера – 47%, ничья – 26%, выигрыш Динамо – 27%.
Читайте также: Самый дорогой игрок Динамо готов сыграть с Шахтером
Наиболее реальным из всех возможных счетов букмекеры называют 1:0 в пользу Шахтера, а самые высокие шансы забить в составе "горняков", по мнению аналитиков, у вернувшего себе бомбардирский тонус Жуниора Мораеса.
Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Между тем букмекеры почти не сомневаются, что, независимо от результата матча Шахтер – Динамо 17 апреля, чемпионом Украины-2021 станет Динамо. На "золото" киевлян дают коэффициент 1.04 (90%), а на завоевание титула "горняками" – 8.50 (10%).
Читайте также: Матч Шахтер – Динамо пройдет без зрителей
Напомним, что за пять туров до финиша Премьер-лиги Динамо опережает Шахтер на семь очков.
В последний раз киевляне становились чемпионами еще при Сергее Реброве в 2016 году.
Смотрите, как Шахтер и Динамо играли за Суперкубок-2020
Все подробности в спецтеме Украинское дерби
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк