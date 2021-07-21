Шахтер сделал подарок владельцам абонементов: эксклюзивная беседа с тренером и новичками команды

Шахтер провел встречу с владельцами абонементов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Вчера Шахтер на "Олимпийском" провел спарринг с командой Первой лиги Оболонью и разгромил соперника со счетом 5:0. После поединка болельщики имели возможность задать вопросы Роберто Де Дзерби, Марлону, Педриньо и Лассине Траоре.
После прихода в Шахтер Роберто Де Дзерби "горняки" потратили на новичков 40 миллионов евро:
- Педриньо (полузащитник, Бразилия) – 18 млн евро
- Марлон (защитник, Бразилия) – 12 млн евро
- Лассина Траоре (нападающий, Буркина-Фасо) – 10 млн евро
Свой первый официальный матч в новом сезоне Шахтер проведет в ближайшую субботу. 24 июля "горняки" в рамках первого тура Премьер-лиги встретятся с Ингульцом. А 3 августа Шахтер стартует в Лиге чемпионов, где в третьем квалификационном раунде сыграет с бельгийским Генком.