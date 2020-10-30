"Шахтер" с двумя 18-летними дебютантами разгромил обескровленный "Мариуполь"

8-й тур украинской Премьер-лиги открыло дерби Донецкой области между "Шахтером" и "Мариуполем". "Горняки", которые до этого тура шли на третьем месте в турнирной таблице, не оставили шансов шестой команде текущего сезона – 4:1. Причем два гола подопечные Луиша Каштру забили с пенальти. Ранее мы сообщали, что гранды европейского футбола заинтересовались вратарем "Шахтера".

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"Шахтер" празднует гол / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отметим, что согласно правилам договора об аренде игроков, "Мариуполь" не смог рассчитывать на футболистов, которых позаимствовал у "горняков". Поэтому в заявку на матч были включены только 14 человек, а среди запасных остались лишь трое – 18-летние Богдан Поталов и Никита Фурсенко, а также вратарь Евгений Гальчук. Тогда как в стартовом составе вышли три молодых футболиста, которым еще не исполнилось и 19 лет.

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Тренер "Шахтер" также дал дорогу молодым, выпустив в старте 18-летних дебютантов УПЛ Богдана Вьюнника и Георгия Судакова. Но первый гол на 26-й минуте на свой счет записал Тайсон, реализовав 11-метровый и прервав серию из 728 минут без голов в чемпионате.

В раздевалку на 44-й минуте свой первый гол в УПЛ забил Судаков, которому ассистировал Вьюнник.

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На 65-й минуте счет до разгрома довел Алан Патрик с пенальти – 3:0. Через семь минут Горбунов оформил гол престижа. К слову, в ворота "Шахтера" после коронавируса вернулся Андрей Пятов. Но точку в матче поставил Тайсон, оформив дубль на 75-й минуте.

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После этой победы "Шахтер" поднялся на второе место в турнирной таблице с 16 очками, опередив на один балл "Ворсклу" и отставая на столько же от "Динамо". Вот только и киевляне, и полтавчане еще имеют матч в запасе. Ранее мы также писали, что из-за коронавируса "Динамо" потеряло еще одного голкипера.

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