Українська
$ 28,44
33,3

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Шахтер" с двумя 18-летними дебютантами разгромил обескровленный "Мариуполь"

30 октября, 20:49

Елена Павлова Елена Павлова

Первым голом за "горняков" отметился Судаков, а Тайсон оформил дубль

8-й тур украинской Премьер-лиги открыло дерби Донецкой области между "Шахтером" и "Мариуполем". "Горняки", которые до этого тура шли на третьем месте в турнирной таблице, не оставили шансов шестой команде текущего сезона – 4:1. Причем два гола подопечные Луиша Каштру забили с пенальти. Ранее мы сообщали, что гранды европейского футбола заинтересовались вратарем "Шахтера".

Реклама

"Шахтер" празднует гол

"Шахтер" празднует гол / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отметим, что согласно правилам договора об аренде игроков, "Мариуполь" не смог рассчитывать на футболистов, которых позаимствовал у "горняков". Поэтому в заявку на матч были включены только 14 человек, а среди запасных остались лишь трое – 18-летние Богдан Поталов и Никита Фурсенко, а также вратарь Евгений Гальчук. Тогда как в стартовом составе вышли три молодых футболиста, которым еще не исполнилось и 19 лет.

Реклама

Тренер "Шахтер" также дал дорогу молодым, выпустив в старте 18-летних дебютантов УПЛ Богдана Вьюнника и Георгия Судакова. Но первый гол на 26-й минуте на свой счет записал Тайсон, реализовав 11-метровый и прервав серию из 728 минут без голов в чемпионате.

В раздевалку на 44-й минуте свой первый гол в УПЛ забил Судаков, которому ассистировал Вьюнник.

В тренде
Все результаты 7-го тура чемпионата Украины

На 65-й минуте счет до разгрома довел Алан Патрик с пенальти – 3:0. Через семь минут Горбунов оформил гол престижа. К слову, в ворота "Шахтера" после коронавируса вернулся Андрей Пятов. Но точку в матче поставил Тайсон, оформив дубль на 75-й минуте.

Реклама

После этой победы "Шахтер" поднялся на второе место в турнирной таблице с 16 очками, опередив на один балл "Ворсклу" и отставая на столько же от "Динамо". Вот только и киевляне, и полтавчане еще имеют матч в запасе. Ранее мы также писали, что из-за коронавируса "Динамо" потеряло еще одного голкипера.

Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге чемпионов против "Интера"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Мариуполь Тайсон футболист
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новичок
Новичок "Динамо" выбыл на полгодаЧУ по футболу
После матча
После матча "Динамо" – "Александрия" Шаран был в шоке от действий судьиЧУ по футболу
"Динамо" – "Александрия": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Бывший тренер
Бывший тренер "Динамо" может возглавить ФК "Львов"ЧУ по футболу
Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу
Почему Луческу собирался уйти из
Почему Луческу собирался уйти из "Динамо" после назначения: откровения тренераЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять