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Шахтер разгромил Минай в скандальном матче чемпионата Украины

6 мая, 21:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Минай проиграл с разгромным счетом матч Шахтеру, на который не хотел выходить. Бойкот в раздевалке привел к тому, что футболисты даже не смогли как следует размяться

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер разгромил Минай в скандальном матче 25-го тура чемпионата Украины, который начался с получасовым опозданием из-за бойкота закарпатских футболистов, а сама команда вынуждена была разминаться в раздевалке.

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Последствия такой подготовки сказались уже на поле. Минай смог сопротивляться "горнякам" только первые полчаса, пока счет не открыл Тарас Степаненко. После перерыва Манор Соломон и Майкон довели счет до разгромного, а незадолго до финального свистка Степаненко оформил дубль – 4:0 в пользу Шахтера.

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Шахтер гарантировал себе вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, а Минай остается на последнем месте и прощается с Премьер-лигой. Сезон "горняки" завершат домашней встречей с Ингульцом, а Минай встретится с Ворсклой.

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Забитые 56
Пропущеные 15
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Шахтер Шахтер Шах
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Забитые 50
Пропущеные 19
Разница 31
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ЗаряЗаряЗар
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Пропущеные 21
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КолосКолосКол
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Забитые 36
Пропущеные 23
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ДеснаДеснаДес
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Забитые 37
Пропущеные 28
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6
ВорсклаВорсклаВор
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Забитые 35
Пропущеные 29
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Результаты последних матчей: Н П П В В
7
АлександрияАлександрияАле
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8
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Забитые 32
Пропущеные 35
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Результаты последних матчей: П П В П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
25
8
5
12
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29
Забитые 35
Пропущеные 37
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
25
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Забитые 24
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Разница -26
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10
РухРухРух
25
6
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Забитые 26
Пропущеные 38
Разница -12
Результаты последних матчей: В В В Н В
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ИнгулецИнгулецИнг
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Разница -11
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МариупольМариупольМар
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Пропущеные 40
Разница -17
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ОлимпикОлимпикОли
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Пропущеные 47
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Пропущеные 45
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