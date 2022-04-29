Шахтер проведет NFT-аукцион на платформе Binance для помощи Украине

Донецкий клуб начал сотрудничество с крупнейшей криптоплатформой в мире для помощи украинцам, которые пострадали от войны с Россией

Шахтер и Binance начали сотрудничество / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В условиях отсутствия футбола донецкий Шахтер помогает Украине на гуманитарном фронте. Команда проводит благотворительные матчи в Европе для помощи пострадавшим от войны гражданам.

Также дончане запустили аукцион совместно с криптоплатформой Binance. Шахтер выпустит и разместит эксклюзивную коллекцию NFT для помощи Украине.

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Аукцион стартует 7 мая и продлится неделю. Каждый из участников, которые предложили самую высокую цену за NFT, получит одну из 9 футболок Шахтера с логотипом Football for Peace из лимитированной серии.

На футболках оставят свои автографы игроки и тренеры Шахтера. Вдобавок к выставленным лотам на Binance NFT Marketplace также будут доступны 10 000 мистери-боксов (коробок с сюрпризом) по цене 10 BUSD (Binance-долларов).

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Доходы от аукциона и реализации мистери-боксов будут переданы в фонд Shakhtar Social и Благотворительный фонд Binance для поддержки пострадавших от войны украинцев.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин

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"Как один из самых популярных профессиональных футбольных клубов в Украине, Шахтар в течение долгих лет получал много любви, теплых чувств и поддержки от наших болельщиков. Мы стремимся помочь украинскому обществу стать еще сильнее после этой войны. Наше партнерство с Binance поможет собрать средства на гуманитарные нужды Украины", – заявил гендиректор Шахтера Сергей Палкин.

Binance NFT – одна из самых больших быстрорастущих платформ, которая является торговой NFT-площадкой компании Binance, ведущей мировой экосистемы блокчейнов и провайдером криптовалютной инфраструктуры.