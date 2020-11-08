Українська
$ 28,36
33,58

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Шахтер" победит "Динамо" с минимальной разницей – самый вероятный прогноз букмекеров

8 ноября, 16:26

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинское классическое противостояние скоро начнется на "Олимпийском"

Сегодня в столице проходит самый интригующий матч украинской Премьер-лиги. Смотреть "Динамо" – "Шахтер" онлайн также можно на нашем сайте. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Реклама

Перед поединком букмекерские конторы отдали предпочтение донецкой команде, ведь многих киевлян вывел из строя коронавирус. На победу подопечных Луиша Каштру можно поставить с коэффициентом 1.80, на хозяев дают 4.20, на ничью – 3.85.

Читайте также, во сколько и где смотреть "Динамо" – "Шахтер".

Града голов во встрече не ожидают. Скорее все команды забьют три мяча, а самый вероятный исход – победа "горняков" с минимальным счетом. На 1:2 можно поставить с коэффициентом 8.40, а на 0:1 – с 8.20. На успех "Динамо" со счетом 1:0 дают 13.00!

Узнайте стартовые составы матча "Динамо" – "Шахтер": у киевлян всего пять запасных.

В тренде
Александр Шовковский в трауре: легендарный вратарь потерял отца
Реклама

Больше всего шансов отличиться голом среди парней Мирчи Луческу имеют Беньямин Вербич (коэф. – 2.40) и Виктор Цыганков (2.50), у гостей – футболисты сборной Украины Жуниор Мораес (2.20) и Марлос (2.60).

Смотрите сюжет о победе "Динамо" над "Шахтером" в матче за Суперкубок:

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз футбол Динамо Киев Шахтер Донецк котировки ставки букмекеров
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу
Все результаты 8-го тура чемпионата Украины
Все результаты 8-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" против "Днепра-1": прямая видеотрансляция матчаФутбол
"Динамо" – "Шахтер" и другие: прогноз, расписание и результаты 9 тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Финалистка конкурса
Финалистка конкурса "Мисс Украина" подарила сына защитнику "Шахтера"ЧУ по футболу
В
В "Динамо" коронавирусное цунами: накрыло тренера и пятерых игроковФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять