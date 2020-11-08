"Шахтер" победит "Динамо" с минимальной разницей – самый вероятный прогноз букмекеров

Сегодня в столице проходит самый интригующий матч украинской Премьер-лиги. Смотреть "Динамо" – "Шахтер" онлайн также можно на нашем сайте. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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Перед поединком букмекерские конторы отдали предпочтение донецкой команде, ведь многих киевлян вывел из строя коронавирус. На победу подопечных Луиша Каштру можно поставить с коэффициентом 1.80, на хозяев дают 4.20, на ничью – 3.85.

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Града голов во встрече не ожидают. Скорее все команды забьют три мяча, а самый вероятный исход – победа "горняков" с минимальным счетом. На 1:2 можно поставить с коэффициентом 8.40, а на 0:1 – с 8.20. На успех "Динамо" со счетом 1:0 дают 13.00!

Узнайте стартовые составы матча "Динамо" – "Шахтер": у киевлян всего пять запасных.

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Больше всего шансов отличиться голом среди парней Мирчи Луческу имеют Беньямин Вербич (коэф. – 2.40) и Виктор Цыганков (2.50), у гостей – футболисты сборной Украины Жуниор Мораес (2.20) и Марлос (2.60).

Смотрите сюжет о победе "Динамо" над "Шахтером" в матче за Суперкубок:

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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