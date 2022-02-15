Шахтер открыл продажу билетов на суперматч против Динамо: как попасть на стадион

Донецкий Шахтер открыл продажу на суперматч чемпионата Украины против киевского Динамо. Украинские классико пройдет рамках 25-го тура Премьер-лиги в Киеве на НСК "Олимпийский"
Шахтер и Динамо встретятся 16 апреля / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Встреча запланирована на 16 апреля, начало – в 20:00. Приобрести билеты можно только на официальных ресурсах клуба:
- онлайн на shakhtar.com
- в мобильном приложении FC Shakhtar
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Стартовая стоимость:
- Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 300 гривен
- SkyUp Club: 400 гривен
- The Club (снек-меню): 800/1 200 гривен
- The Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен
- Sky Box: 5 000 – 8 000 гривен
Продажа билетов будет проходить в несколько этапов, приоритет у преданных болельщиков "горняков":
- 1-й этап (с 14 февраля). Купить дополнительно билеты на игру с Динамо могут владельцы абонементов сезона-2021/22 (2 дополнительных билета на 1 абонемент).
Также на этом этапе приоритетная возможность приобретения – у подписчиков Shakhtar Club (2 билета в руки).
- 2-й этап (с 21 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших 3 и более матчей чемпионата Украины в текущем сезоне.
- 3-й этап (с 23 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших хотя бы 1 матч чемпионата Украины.
- 4-й этап (с 28 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших хотя бы 1 матч Лиги чемпионов в текущем сезоне.
Отмечается, что все билеты – именные, поэтому при прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
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