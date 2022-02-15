Шахтер открыл продажу билетов на суперматч против Динамо: как попасть на стадион

Донецкий Шахтер открыл продажу на суперматч чемпионата Украины против киевского Динамо. Украинские классико пройдет рамках 25-го тура Премьер-лиги в Киеве на НСК "Олимпийский"

Шахтер и Динамо встретятся 16 апреля / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Встреча запланирована на 16 апреля, начало – в 20:00. Приобрести билеты можно только на официальных ресурсах клуба:

онлайн на shakhtar.com

в мобильном приложении FC Shakhtar

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Стартовая стоимость:

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 300 гривен

SkyUp Club: 400 гривен

The Club (снек-меню): 800/1 200 гривен

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен

Sky Box: 5 000 – 8 000 гривен

Продажа билетов будет проходить в несколько этапов, приоритет у преданных болельщиков "горняков":

1-й этап (с 14 февраля). Купить дополнительно билеты на игру с Динамо могут владельцы абонементов сезона-2021/22 (2 дополнительных билета на 1 абонемент).

Также на этом этапе приоритетная возможность приобретения – у подписчиков Shakhtar Club (2 билета в руки).

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2-й этап (с 21 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших 3 и более матчей чемпионата Украины в текущем сезоне.

Продажа для болельщиков, посетивших 3 и более матчей чемпионата Украины в текущем сезоне. 3-й этап (с 23 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших хотя бы 1 матч чемпионата Украины.

Продажа для болельщиков, посетивших хотя бы 1 матч чемпионата Украины. 4-й этап (с 28 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших хотя бы 1 матч Лиги чемпионов в текущем сезоне.

Отмечается, что все билеты – именные, поэтому при прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.