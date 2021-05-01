Шахтер обыграл Днепр-1 и почти гарантировал себе Лигу чемпионов

Героем поединка на НСК "Олимпийский" стал Дентиньо, забивший гол и сделавший результативную передачу. "Горняки" победили 2:1 и практически обеспечили себе "серебро" УПЛ

Дентиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В субботнем матче 24-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер на НСК Олимпийский в Киеве при зрителях, допущенных на трибуны после локдауна, обыграл Днепр-1 со счетом 2:1. Тем самым "горняки" практически гарантировали себе второе место и попадание в квалификацию Лиги чемпионов-2021/22.

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Героем матча против днепрян у Шахтера стал бразилец Дентиньо, заменивший в стартовом составе Мораеса, из-за разрыва крестообразных связок выбывшего до конца года.

На 24-й минуте Дентиньо расстрелял ворота Днепра-1 после прессинга, которым дончане заставили соперников ошибиться у своей штрафной.

Видео гола Дентиньо

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А на 42-й минуте Дентиньо удачно ассистировал Тете, которому оставалось лишь переправить мяч в пустые ворота гостей.

Видео гола Тете

Днепр-1 гол престижа забил лишь на 94-й минуте – Трубина огорчил Хобленко.

Видео гола Хобленко

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Шахтер – Днепр-1 – 2:1

Голы: Дентиньо, 24, Тете, 42 – Хобленко, 90+4

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Майкон (Маркос Антонио, 87), Степаненко – Тете, Алан Патрик (Судаков, 83), Соломон (Фернандо, 78) – Дентиньо (Вьюнник, 86)

Днепр-1: Юрчук – Тейлор, Дуглас (Адамюк, 85), Сваток, Дубинчак – Батагов (Билл, 62), Ди Франко – Булеца, Когут (Ярмолюк, 75), Чуже – Довбик (Хобленко, 84)

Предупреждения: Додо – Тейлор, Ди Франко, Когут, Ярмолюк

Отметим, что Дентиньо не впервые удачно меняет Мораеса. В конце прошлого года, выйдя по ходу встречи вместо травмированного Жуниора, Дентиньо забил гол в победном матче Лиги чемпионов с Реалом (2:0).

Кстати, на игру с Днепром дончане вышли в футболках с надписями: "Валерий, Шахтер с тобой!" и "Жуниор, Шахтер с тобой!", тем самым поддержав травмированных Бондаря и Мораеса.

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Если предположить, что в воскресенье преследователь Шахтера Заря обыграет Минай, то Шахтеру нужно будет выиграть один из двух оставшихся матчей УПЛ – с тем же Минаем или с Ингульцом – чтобы гарантированно финишировать в зоне ЛЧ.