"Шахтер" не будет претендовать на техническое поражение для "Руха", где вспышка коронавируса

Во львовском клубе пять игроков заразились коронавирусом и еще трое - под подозрением

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин в эфире Shakhtar News рассказал, чем команда займется во время возникшей паузы из-за переноса матча с "Рухом" в чемпионате Украины, а также заверил, что "горняки" не будут требовать присудить сопернику техническое поражение.

"У меня был разговор с президентом "Руха". Он сказал, что у них пять человек с положительным результатом теста на COVID-19 и есть вероятность того, что еще трое заразились. Я сказал, что все возможное мы сделаем. Для нашего, украинского чемпионата это не очень хороший знак. Надеюсь, в будущем таких моментов будет как можно меньше. Естественно, мы не будем претендовать на техническое поражение для "Руха", потому что это общая беда, не только нашей страны, а всего мира.

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Мы должны в такой ситуации действовать как семья, помочь клубу преодолеть эти проблемы и сыграть позже. Предварительно матч перенесен на 23 сентября. Дай Бог, чтобы все было хорошо.

Естественно, с точки зрения подготовки команды и тренировочного процесса – это не очень хорошо. Это немного перебивает всю нашу тенденцию подготовки к игре, сейчас нужно перестраиваться и проводить какой-то товарищеский матч, чтобы команда была в форме. Повторюсь, мы всячески поддерживаем "Рух": они должны справиться с этой бедой, чтобы все ребята выздоровели", – сказал Палкин.

Ранее коронавирус обнаружили в составе "Львова". В команде оказалось 6 положительных тестов на COVID-19. И украинская Премьер-лига перенесла игру первого тура с "Минаем", которая должна была состояться 22 августа.

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