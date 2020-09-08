"Шахтер" мог бы бороться за титул в Португалии": мнение известного тренера

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о переходе в донецкую команду, свою работу в клубе и потенциале "горняков" в европейском чемпионате. Ранее мы сообщали, что тренер чемпионов Украины готов плакать и считает своим кумиром легенду "МЮ".

"Когда я в 54 ушел из "Порту", понял, что мне не 34 и нужно инвестировать в настоящее – двигаться очень быстро. Поэтому я переходил из клуба в клуб быстро, а когда мне позвонили и рассказали об интересе из Украины, я сказал, что любую ситуацию надо оценить: от районной команды до лучшего клуба мира. Мое уважение к футболу строится так. Когда ты проходишь с самого низа, то очень ценишь все происходящее. Для меня двери, открывшиеся в "Шахтер", – шаг вперед, и я всегда ожидаю, что произойдет что-то хорошее", – рассказал Каштру в программе "Правила жизни" в Shakhtar Club.

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Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Также 59-летний португальский специалист рассказал о работе в клубе. И сейчас он уверен, что "Шахтер" мог бы побороться за чемпионство и в Португалии:

"Когда за спиной нет титулов, всегда есть сомнение: смогу ли? Но тогда я чувствовал уверенность в себе, я был мотивирован. Меня спрашивали: а мог бы "Шахтер" побороться за титул в Португалии? Я сказал, что вне всяких сомнений. "Шахтер" – это кандидат на победу в Примейра-лиге наряду с "Бенфикой" и "Порту". Конечно, если бы была возможность играть на "Донбасс Арене" – это было бы фантастически. Однако команда, как и я, далеко от своего дома, и это ответственность, возложенная на нас. На стадионе может быть 5–6 тысяч, но я верю, что огромное количество людей поддерживает "Шахтер".

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Также недавно Каштру рассказал о самом желанном подарке на день рождения.

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