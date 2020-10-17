"Шахтер" – "Львов": где смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня донецкий "Шахтер сыграет со "Львовом" в шестом туре чемпионата Украины. Матч пройдет в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 17:00. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. "Шахтер" – "Львов" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

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Где смотреть матч "Шахтер" – "Львов":

Футбол 2, live

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После пяти туров "Шахтер" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды Луиша Каштру девять очков, они отстают от первого места всего на два балла. В предыдущем матче "Шахтер" на выезде выдал боевую ничью в матче с "Десной".

"Львов" провел только четыре матча в чемпионате и замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. Единственное очко они заработали в поединке предыдущего тура против "Руха".

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Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.16, на ничью – 7.20, на победу "Львова" – 19.5.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Десной" в предыдущем туре:

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