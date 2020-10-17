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"Шахтер" – "Львов": где смотреть матч чемпионата Украины

17 октября, 15:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня донецкий "Шахтер сыграет со "Львовом" в шестом туре чемпионата Украины. Матч пройдет в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 17:00. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. "Шахтер" – "Львов" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

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Где смотреть матч "Шахтер" – "Львов":

Футбол 2, live
OLL.TV (в подписке)

После пяти туров "Шахтер" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды Луиша Каштру девять очков, они отстают от первого места всего на два балла. В предыдущем матче "Шахтер" на выезде выдал боевую ничью в матче с "Десной".

"Львов" провел только четыре матча в чемпионате и замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. Единственное очко они заработали в поединке предыдущего тура против "Руха".

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Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.16, на ничью – 7.20, на победу "Львова" – 19.5.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Десной" в предыдущем туре:

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Позиция
Команда
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Разн.
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Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
5
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2
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Забитые 12
Пропущеные 3
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Результаты последних матчей: Н В В Н В
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ВорсклаВорсклаВор
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Забитые 11
Пропущеные 4
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Результаты последних матчей: Н Н В В В
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КолосКолосКол
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Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н В В П
4
Шахтер Шахтер Шах
5
2
3
0
10
6
4
9
Забитые 10
Пропущеные 6
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
5
ДеснаДеснаДес
5
2
3
0
9
5
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Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
6
ОлимпикОлимпикОли
5
3
0
2
10
9
1
9
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В В П
7
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
4
6
-2
7
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В В П
8
АлександрияАлександрияАле
5
2
0
3
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЗаряЗаряЗар
5
1
2
2
9
7
2
5
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
5
0
4
1
3
5
-2
4
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
11
МинайМинайМин
4
1
1
2
2
8
-6
4
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П В
12
Днепр-1Днепр-1Дне
5
0
2
3
6
12
-6
2
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П Н
13
РухРухРух
5
0
2
3
5
11
-6
2
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
4
0
1
3
1
12
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Забитые 1
Пропущеные 12
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П П

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чемпионат Украины Шахтер Донецк где смотреть ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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