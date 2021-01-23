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"Шахтер" – "Лудогорец": где смотреть контрольный матч чемпионов Украины

23 января, 14:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча в Турции начнется в субботу в 16:00 по киевскому времени

Сегодня "Шахтер" проведет второй спарринг на тренировочном сборе на турецких берегах. Соперником "горняков" будет чемпион Болгарии – "Лудогорец". Напомним, позавчера "Шахтер" в матче с "Лехом" спасся голом с пенальти в добавленное время.

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Для болгарской команды эта встреча будет также второй на сборах. Коллектив литовского тренера Валдаса Дамбраускаса обыграл сербский клуб "Бачка-Топола" – 2:1. В составе соперника – немало легионеров, в том числе есть несколько бразильцев. Интересно, что после встречи с "Шахтером" болгары планируют сразиться и с киевским "Динамо", ведь в Турции они пробудут до 5 февраля.

Матч против "Лудогорца" начнется в 16:00 по киевскому времени. Посмотреть в прямом эфире его можно на телеканале "Шахтер", в сервисе Shakhtar Club и на интернет-платформе OLL.TV.

На днях Каштру сделал заявление о дальнейшей работе в "Шахтере".

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"Лудогорец" имеет опыт выступления и в Лиге чемпионов. А в нынешнем сезоне крайне неудачно сыграл в Лиге Европы. Смотрите, как "Лудогорец" и ЛАСК забили семь мячей в ЛЕ:

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