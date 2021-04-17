Шахтер и Динамо назвали составы на "Украинское классико"

Стали известны стартовые составы на матч Шахтер – Динамо в чемпионате Украины. Сегодняшний матч может решить судьбу чемпионства или еще больше накалить борьбу за золото

Шахтер и Динамо опубликовали стартовые составы на центральный матч 22-го тура чемпионата Украины. Матч начнется в 19:30. Смотреть онлайн Шахтер – Динамо можно на нашем сайте.

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Также мы проведем стрим матча Шахтер – Динамо с возможностью обсуждать матч на нашем канале в Youtube.

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Мораес

Запасные: Пятов, Болбат, Хочолава, Витао, Сиприано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентиньо

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Динамо: Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Андриевский, Караваев, Де Пена, Беседин

Запасные: Бойко, Шапаренко, Цыганков, Гармаш, Родригеш, Сидклей, Тымчик, Сирота, Супряга

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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