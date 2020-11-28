"Шахтер" дожал "Днепр-1" голом в концовке и не отпустил "Динамо" в чемпионате

В субботу в Премьер-лиге сыграли оба лидера украинского футбола. Сначала "Динамо" обыграло "Ворсклу" в матче с двумя удалениями. А чуть позже победу в Днепре добыл и "Шахтер", хотя и с огромными усилиями.

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В стартовом составе донецкого коллектива не было Жуниора Мораеса, но вышли вратарь Анатолий Трубин, в атаке – Манор Соломон, Тете, Фернандо. Хозяева и не думали сдаваться, и в первом тайме игра прошла с небольшим количеством интересных моментов.

Во второй половине уже стало повеселее. Парни хорватского специалиста Игора Йовичевича стали действовать ближе к своим воротам, уповая на контратаки. Тем не менее, Фернандо имел пару хороших возможностей открыть счет, но не хватило удачи.

Три очка "Шахтер" вырвал в самом конце – на 88-й минуте. Марлос запустил на левом фланге атаки вперед Сиприано, тот прострелил – и в центре штрафной площади Тете с размаха вонзил снаряд в цель – 0:1!

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На последних минутах "Днепр-1" подавал угловой, разыгрывал штрафной удар на шестой добавленной минуте, но гости защитили свои владения. Вашему вниманию – запись всего матча.

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На этой неделе "Шахтер" уступил "Боруссии" в Менхенгладбахе:

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