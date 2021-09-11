11 сентября 14:00 Видео
Рух 1
Заря 1
11 сентября 45’
Металлист 1925 0
Динамо 0
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Шахтер – Днепр-1: во сколько начало и где смотреть центральный матч УПЛ

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
11 сентября, 17:36
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Поединок "горняков" и днепрян в седьмом туре Премьер-лиги начнется в субботу, 11 сентября, в 19:30 на НСК "Олимпийский". Игру покажут на ТВ и в интернете
Шахтер vs Днепр-1
Шахтер vs Днепр-1 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Перед стартовым поединком группового раунда Лиги чемпионов с Шерифом Шахтер в чемпионате Украины играет сегодня с Днепром-1 в чемпионате Украины. Онлайн Шахтер – Днепр-1 доступен на нашем сайте.

Расписание трансляций матча Шахтер – Днепр-1

  • Канал "Футбол 1", прямой эфир; 11 сентября, 19:30
  • Сервис OLL.TV (в подписке), прямой эфир
  • Канал "Футбол 2", 12 сентября в 06:00, повтор
  • Канал "Футбол 1", 12 сентября в 10:30, повтор

Сравнение составов

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Отметим, что, по оценкам аналитиков Transfermarkt, состав Шахтера (183,8 млн евро) в 13 раз дороже кадровой обоймы днепрян (14,4 млн евро).

Как дела в УПЛ

На старте чемпионата Шахтер потерял пять очков: проиграл Александрии и сыграл вничью с Минаем. "Горняки" занимают третью строчку в турнирной таблице УПЛ.

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Днепр-1 идет по одному игровому графику с Шахтером. После шести сыгранных матчей команда Йовичевича набрала 13 очков, но разница мячей у нее чуть похуже, потому в таблице она четвертая.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
6
5
1
0
20
2
18
16
Забитые 20
Пропущеные 2
Разница 18
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
Александрия Александрия Але
7
4
2
1
8
5
3
14
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н В Н В
3
Шахтер Шахтер Шах
6
4
1
1
12
4
8
13
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
Днепр-1 Днепр-1 Дне
6
4
1
1
12
6
6
13
Забитые 12
Пропущеные 6
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В В
5
Десна Десна Дес
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В В
6
Заря Заря Зар
7
3
2
2
13
9
4
11
Забитые 13
Пропущеные 9
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В В Н П
7
Ворскла Ворскла Вор
6
3
2
1
11
5
6
11
Забитые 11
Пропущеные 5
Разница 6
Результаты последних матчей: П В Н В В
8
Рух Рух Рух
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П Н В
9
Верес Верес Вер
6
2
2
2
7
7
0
8
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
Ингулец Ингулец Инг
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
12
Минай Минай Мин
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П Н П В
13
Колос Колос Кол
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н В Н
14
Черноморец Черноморец Чер
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П В П П
15
Львов Львов Льв
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забитые 4
Пропущеные 12
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П П

Смотрите, как Шахтер и Днепр-1 ранее играли в УПЛ

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Александрия
7
8:5
14
3
Шахтер
6
12:4
13
4
Днепр-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
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