Шахтер – Днепр-1: во сколько начало и где смотреть центральный матч УПЛ

Поединок "горняков" и днепрян в седьмом туре Премьер-лиги начнется в субботу, 11 сентября, в 19:30 на НСК "Олимпийский". Игру покажут на ТВ и в интернете
Шахтер vs Днепр-1 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Перед стартовым поединком группового раунда Лиги чемпионов с Шерифом Шахтер в чемпионате Украины играет сегодня с Днепром-1 в чемпионате Украины. Онлайн Шахтер – Днепр-1 доступен на нашем сайте.
Расписание трансляций матча Шахтер – Днепр-1
- Канал "Футбол 1", прямой эфир; 11 сентября, 19:30
- Сервис OLL.TV (в подписке), прямой эфир
- Канал "Футбол 2", 12 сентября в 06:00, повтор
- Канал "Футбол 1", 12 сентября в 10:30, повтор
Сравнение составов
Отметим, что, по оценкам аналитиков Transfermarkt, состав Шахтера (183,8 млн евро) в 13 раз дороже кадровой обоймы днепрян (14,4 млн евро).
Как дела в УПЛ
На старте чемпионата Шахтер потерял пять очков: проиграл Александрии и сыграл вничью с Минаем. "Горняки" занимают третью строчку в турнирной таблице УПЛ.
Днепр-1 идет по одному игровому графику с Шахтером. После шести сыгранных матчей команда Йовичевича набрала 13 очков, но разница мячей у нее чуть похуже, потому в таблице она четвертая.
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18
16
Забитые
20
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2
Разница
18
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4
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Смотрите, как Шахтер и Днепр-1 ранее играли в УПЛ