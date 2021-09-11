Шахтер – Днепр-1: во сколько начало и где смотреть центральный матч УПЛ

Поединок "горняков" и днепрян в седьмом туре Премьер-лиги начнется в субботу, 11 сентября, в 19:30 на НСК "Олимпийский". Игру покажут на ТВ и в интернете

Шахтер vs Днепр-1 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Перед стартовым поединком группового раунда Лиги чемпионов с Шерифом Шахтер в чемпионате Украины играет сегодня с Днепром-1 в чемпионате Украины. Онлайн Шахтер – Днепр-1 доступен на нашем сайте.

Расписание трансляций матча Шахтер – Днепр-1

Канал "Футбол 1", прямой эфир; 11 сентября, 19:30

Сервис OLL.TV (в подписке), прямой эфир

Канал "Футбол 2", 12 сентября в 06:00, повтор

Канал "Футбол 1", 12 сентября в 10:30, повтор

Сравнение составов

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Отметим, что, по оценкам аналитиков Transfermarkt, состав Шахтера (183,8 млн евро) в 13 раз дороже кадровой обоймы днепрян (14,4 млн евро).

Как дела в УПЛ

На старте чемпионата Шахтер потерял пять очков: проиграл Александрии и сыграл вничью с Минаем. "Горняки" занимают третью строчку в турнирной таблице УПЛ.

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Днепр-1 идет по одному игровому графику с Шахтером. После шести сыгранных матчей команда Йовичевича набрала 13 очков, но разница мячей у нее чуть похуже, потому в таблице она четвертая.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 6 5 1 0 20 2 18 16 Забитые 20 Пропущеные 2 Разница 18 Результаты последних матчей: В В Н В В 2 Александрия Але 7 4 2 1 8 5 3 14 Забитые 8 Пропущеные 5 Разница 3 Результаты последних матчей: В Н В Н В 3 Шахтер Шах 6 4 1 1 12 4 8 13 Забитые 12 Пропущеные 4 Разница 8 Результаты последних матчей: Н В В П В 4 Днепр-1 Дне 6 4 1 1 12 6 6 13 Забитые 12 Пропущеные 6 Разница 6 Результаты последних матчей: В В П В В 5 Десна Дес 6 4 0 2 9 10 -1 12 Забитые 9 Пропущеные 10 Разница -1 Результаты последних матчей: П П В В В 6 Заря Зар 7 3 2 2 13 9 4 11 Забитые 13 Пропущеные 9 Разница 4 Результаты последних матчей: Н В В Н П 7 Ворскла Вор 6 3 2 1 11 5 6 11 Забитые 11 Пропущеные 5 Разница 6 Результаты последних матчей: П В Н В В 8 Рух Рух 7 2 2 3 6 9 -3 8 Забитые 6 Пропущеные 9 Разница -3 Результаты последних матчей: Н В П Н В 9 Верес Вер 6 2 2 2 7 7 0 8 Забитые 7 Пропущеные 7 Разница 0 Результаты последних матчей: В В Н П П 10 Ингулец Инг 7 2 1 4 8 12 -4 7 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: П В В Н П 11 Металлист 1925 Мет 6 2 0 4 6 10 -4 6 Забитые 6 Пропущеные 10 Разница -4 Результаты последних матчей: П П П В П 12 Минай Мин 5 1 2 2 3 5 -2 5 Забитые 3 Пропущеные 5 Разница -2 Результаты последних матчей: Н П Н П В 13 Колос Кол 5 1 2 2 2 9 -7 5 Забитые 2 Пропущеные 9 Разница -7 Результаты последних матчей: П П Н В Н 14 Черноморец Чер 6 1 1 4 7 16 -9 4 Забитые 7 Пропущеные 16 Разница -9 Результаты последних матчей: Н П В П П 15 Львов Льв 6 0 2 4 4 12 -8 2 Забитые 4 Пропущеные 12 Разница -8 Результаты последних матчей: П П Н П П 16 Мариуполь Мар 6 0 1 5 8 15 -7 1 Забитые 8 Пропущеные 15 Разница -7 Результаты последних матчей: П П П П П

Смотрите, как Шахтер и Днепр-1 ранее играли в УПЛ