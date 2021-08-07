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Шахтер – Александрия: видео голов и обзор жаркого матча УПЛ

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
7 августа, 22:35
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Команда Роберто Де Дзерби впервые потеряла очки в новом сезоне чемпионата Украины
Александрия увезла три очка из Киева
Александрия увезла три очка из Киева / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В центральном субботнем поединке УПЛ случилась сенсация. Шахтер неожиданно уступил дома Александрии. Это было первое поражение Роберто Де Дзерби в Украине.

Гости активно начали игру и открыли счет благодаря усилиям Третьякова. Максима не успели накрыть защитники дончан после скидки от Цурикова. Восстановить статус-кво смог Корниенко, который успешно замкнул прострел Додо.

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И все же первый тайм остался за Александрией. Ковалец получил мяч на линии штрафной и пробил в ближний угол ворот Шахтера. Трубин не успел среагировать на удар.

Во втором тайме было немало моментов у ворот обеих команд, однако поединок в итоге завершился триумфом для подопечных Юрия Гуры. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов встречи на НСК Олимпийский:

6 минута. Гол Максима Третьякова.

16 минута. Гол Виктора Корниенко.

21 минута. Гол Кирилла Ковальца.

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