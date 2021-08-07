Шахтер – Александрия: видео голов и обзор жаркого матча УПЛ

Команда Роберто Де Дзерби впервые потеряла очки в новом сезоне чемпионата Украины
Александрия увезла три очка из Киева / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
В центральном субботнем поединке УПЛ случилась сенсация. Шахтер неожиданно уступил дома Александрии. Это было первое поражение Роберто Де Дзерби в Украине.
Гости активно начали игру и открыли счет благодаря усилиям Третьякова. Максима не успели накрыть защитники дончан после скидки от Цурикова. Восстановить статус-кво смог Корниенко, который успешно замкнул прострел Додо.
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И все же первый тайм остался за Александрией. Ковалец получил мяч на линии штрафной и пробил в ближний угол ворот Шахтера. Трубин не успел среагировать на удар.
Во втором тайме было немало моментов у ворот обеих команд, однако поединок в итоге завершился триумфом для подопечных Юрия Гуры. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов встречи на НСК Олимпийский:
6 минута. Гол Максима Третьякова.
16 минута. Гол Виктора Корниенко.
21 минута. Гол Кирилла Ковальца.
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